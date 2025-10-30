Gemini ya tiene más usuarios que los previstos por Google para todo 2025 y se acerca a ChatGPT

Cuando hace casi tres años OpenAI lanzó ChatGPT, encontró un éxito espectacular y pilló a las grandes tecnológicas con el paso cambiado. Microsoft reaccionó con rapidez asociándose con la compañía de Sam Altman, Apple se sentó a verlas venir y Google comenzó a trastabillar. Bard, su primer chatbot, fue un tropezón que dejaba atrás a la compañía en la carrera de la IA, pero acercándonos al final de 2025, las cosas son muy diferentes. ChatGPT ha desacelerado su crecimiento -al menos, en términos de descargas de la app- y Gemini, en cambio, se ha disparado.

Alphabet, la compañía matriz de Google, presentó ayer los resultados del tercer trimestre. Resulta que ha sido el primero en su historia en el que ha superado los 100.000 millones de dólares en ingresos, pero más allá de eso también ha revelado el excelente momento de forma que vive Gemini. Solo la app ha alcanzado los 650 millones de usuarios mensuales.

Este es un crecimiento muy rápido que indica que la estrategia mantenida le está funcionando muy bien a Google. En octubre de 2024, eran solo 90 millones. En marzo pasado, ya había subido a 350 millones de usuarios mensuales, según revelaron documentos presentados en el juicio antimonopolio contra Google. En julio, el número había subido a 450 millones y solo en el último trimestre ha añadido 200 millones de usuarios mensuales más, situándose en los 650 millones.

A comienzos de año, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, había establecido el objetivo de llegar a 500 millones de usuarios mensuales de Gemini al concluir 2025. El objetivo está superado con creces y más si se tiene en cuenta que la cifra hace referencia a la app y no incluye a los usuarios de la versión web o que usan Gemini como asistente en su móvil Android o en otros productos y servicios de Google.

ChatGPT, con 800 millones de usuarios semanales, aún está por delante. Pero la distancia se está acortando rápidamente. El objetivo de OpenAI es terminar el año con 1.000 millones de usuarios.

Cuándo llegará Gemini 3

Gemini 3 se encuentra ya muy cerca y probablemente tendrá un efecto aún mayor que el de nano-banana. Esto es la nueva capacidad de generación y edición de imágenes de Gemini que llegó a finales de agosto y atrajo a 23 millones de nuevos usuarios a la app.

Según explicó Pichai, el nuevo LLM de Gemini llegará a finales de año. Por tanto, el próximo mes de diciembre, a la vuelta de la esquina.

El mejor trimestre en la historia de Google

Los 102.300 millones de dólares en ingresos de Alphabet en el tercer trimestre y un crecimiento interanual del 16% hacen que este haya sido el mejor en su historia. Parte de este crecimiento se debe a las suscripciones de pago, que son más de 300 millones y están lideradas por Google One y YouTube Premium.

El pasado mayo, Google One contaba con 150 millones de suscriptores, mientras que YouTube Premium había informado de 100 millones en febrero de 2024. Este crecimiento, en el caso de Google One, también está vinculado a Gemini dado que los planes de pago de Google permiten una mayor integración de apps y servicios de la empresa con Gemini y acceso inmediato a los últimos modelos.

La compañía también ha ofrecido datos sobre el modo IA de su buscador, que acaba de ser lanzado en España. Antes de su despliegue internacional y con datos de julio, contaba con 100 millones de usuarios. Actualmente son 75 millones de usuarios diarios.