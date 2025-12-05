RTVE no emitirá Eurovisión, pero estas son las maneras para que puedas verlo igualmente

RTVE anunció que, tras el fallo de la UER en favor de Israel se retiraban de Eurovisión 2026, por lo que tanto la emisión como la participación de España en dicho evento anual ha quedado completamente eliminada del tablero. Esto se debe a la consideración de que Israel ha sido un país agresor en un conflicto internacional, y que, al igual que Rusia fue expulsada, lo mismo debería pasar con el país asiático.

No obstante, pese a que no se pueda emitir en nuestro país, siempre existen opciones diversas para entender y disfrutar de Eurovisión 2026. Por ello, os vamos a mostrar todas las maneras para hacerlo sin problemas para que no nos perdamos ni una canción del festival.

Seguir los directos en YouTube

Normalmente, la UER suele retransmitirlo a nivel internacional en su canal de YouTube. No siempre es seguro que esto vaya a suceder, pero en un caso tan sensible como el ocurrido este año todo apunta a que así será. Eurovision 2025 se pudo disfrutar a través de este servicio sin ningún tipo de problema y, de hecho, todavía están disponibles las cuatro horas de contenido para que los fanáticos del festival de la canción puedan disfrutar de él.

Eso sí, tendrás que saber inglés, ya que toda la emisión es en este idioma y los presentadores no hablan en castellano. Como es evidente, el año que viene la presencia del castellano será todavía más testimonial tras la decisión de RTVE de abandonar el concurso y la retransmisión.

Hazte con una VPN

Las VPN tienen un funcionamiento muy sencillo. Por un lado, enmascaran tu dirección de red para hacer que la navegación sea mucho más segura. Sobre todo en entornos públicos, como wifis de aeropuerto o en estaciones de tren. De esta manera nos estaremos garantizando que nuestra navegación se camufla y es anónima, evitando por el camino que terceras personas puedan vulnerar nuestra seguridad y privacidad.

No obstante, otro de los motivos por los que este tipo de tecnologías son útiles, es porque también pueden desplazarnos de manera virtual a nivel geográfico. Puede enmascarar nuestra red de tal manera en la que apareceremos en el lugar del planeta que elijamos, desde países europeos hasta cualquiera que nos imaginemos. De esta manera, podremos acceder al streaming de Eurovisión de otras cadenas europeas, como Alemania, Reino Unido o Francia, donde han decidido mantenerse en la competición pese a sus reservas a la participación de Israel.

Existen VPNs gratuitas, aunque suelen limitar el consumo de datos para no sobrecargarse, por lo que no suelen ser la mejor opción para ver retransmisiones audiovisuales como Eurovisión. En este sentido, es mejor contar con una de pago, existen muchas y muy diversas: Proton VPN, PIA, Ghost o Surfshark. Todas ellas ofrecen este tipo de servicios con gran calidad y privacidad.

Esto sigue teniendo inconvenientes

Eurovisión se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Siempre lo ha sido, pero en los últimos años ha resurgido con gran fuerza, llegando a lugares del mundo donde antes no se seguía. Desafortunadamente, las tensiones políticas y el clima bélico actual ha hecho que muchos países decidan retirarse si Israel participaba. Pese a que podemos seguir a través de ambas opciones, el festival lo cierto es que sigue teniendo inconvenientes.

El primero y más evidente está en el idioma, ya que no podremos disfrutarlo en castellano con los comentaristas habituales. En este caso estará disponible solamente en inglés, o en el idioma del canal que sintonicemos a través de la VPN.

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales también han llamado a un veto ético al considerar que las acciones de Israel son motivo de descalificación en el concurso. Por ello, han planteado la posibilidad de disfrutar del mismo de otras maneras, como recopilando los mejores momentos de otros años en las míticas euroquedadas que, a buen seguro, se seguirán produciendo en los salones de toda España.