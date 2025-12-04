Decisión histórica: La UER decide contar con Israel en Eurovisión 2026 y España se retira oficialmente

La decisión está tomada. Israel participará en el próximo Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo de 2026 en Viena. La decisión se ha conocido este jueves 4 de diciembre tras la celebración de la Asamblea Ordinaria de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Por tanto, España secundará su boicot y no estará en la capital austriaca, tal y como ha hecho oficial RTVE.

Según ha informado la UER en un comunicado, los miembros han mostrado "un claro apoyo" a las reformas destinadas a reforzar la confianza y proteger la neutralidad del certamen musical, permitiendo que todos los países participen. Una votación que ha contado con 738 votos a favor, 264 noes y 120 abstenciones, por lo que no habrá una votación destinada a determinar la presencia del país hebreo.

La votación ha sido secreta y a los asistentes se les ha pedido que emitan un voto sobre si estaban suficientemente satisfechos con las nuevas medidas y garantías anunciadas el mes pasado. Asimismo, una gran mayoría de miembros ha apoyado que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación y que el concurso musical más importante en Europa debía seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas.

Antes de emitir los votos, ha tenido lugar un amplio debate en el que los miembros han expresado diversas opiniones sobre la participación en Eurovisión, entre ellos España. Muchos miembros también han aprovechado la oportunidad para destacar la importancia de proteger la independencia de los medios de comunicación públicos y la libertad de prensa, especialmente en zonas de conflicto como Gaza.

Tras el debate, la presidenta de la UER, Delphine Ernotte Cunci, ha defendido "el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo", añadiendo que los debates "han dado lugar a cambios significativos" en el reglamento "garantizando que siga siendo un lugar de unidad e intercambio cultural".

RTVE confirma la retirada de España

Tras acabar la reunión, RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión. La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

El ente público, junto con otros siete países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, pero la presidencia de la UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel. Una decisión que ha acrecentado la desconfianza de RTVE en la organización del festival y ha confirmado las presiones políticas en torno al mismo, según ha escrito la cadena en una nota de prensa.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. "Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes", ha señalado.

"Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha remarcado.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. "No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos", ha señalado.

El secretario general de RTVE ha añadido que el asunto de las sanciones sobre Israel por su continuado incumplimiento de las normas del Festival de Eurovisión debería haberse abordado a un nivel ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea, para evitar la situación de tensión entre los diferentes miembros.

Finalmente, Alfonso Morales ha señalado que RTVE mantiene esta posición "desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER".

La postura de nuestro país era clara desde que el pasado mes de septiembre RTVE aprobara por mayoría absoluta la retirada de España de Eurovisión 2026 en el caso de una participación del país hebreo. Una propuesta que obtuvo 10 votos a favor (Gobierno y socios), cuatro en contra (Partido Popular) y una abstención (Junts).

Una posición que volvió a recalcar el presidente de RTVE, José Pablo López, en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario del Congreso y del Senado. Sus palabras fueron las siguientes: "La posición de RTVE no se ha visto alterada, mantenemos la misma posición que hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel en el Festival era insostenible por dos grandes motivos".

En su discurso, el máximo mandatario del ente público volvió a denunciar "el genocidio que se ha perpetuado en Gaza" y "el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del concurso", además de pedir sanciones para el país de Medio Oriente.