Sam Altman, padre de ChatGPT, avisa sobre la llegada de la inteligencia artificial general: "Finalmente estamos en ese momento"

Sin lugar a dudas, una de las voces más autorizadas dentro de la industria de la Inteligencia Artificial (IA) es la de Sam Altman, el CEO de OpenAI y padre de ChatGPT, el chatbot de IA más popular en la actualidad.

Así, si hace unas semanas Altman nos desveló cuales serán los primeros trabajadores sustituidos por la IA, ahora el director ejecutivo de OpenAI ha asegurado que la llegada de la llamada Inteligencia Artificial General o AGI es inminente.

Sam Altman nos advierte que la AGI está cada vez más cerca

Recientemente, el experto en tecnología Chris (@chatgpt21 en X) publicó un post en la conocida red social en el que comparte unas declaraciones recientes de Sam Altman acerca de la AGI y del próximo modelo de lenguaje de OpenAI, GPT-6.

Tal como puedes apreciar en el citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, Altman declara que estamos en el momento crucial para la llegada de la AGI, ya que la IA está empezado a realizar descubrimientos novedosos y a expandir el conocimiento humano

A medida que nos acercamos a él, el concepto de IA se vuelve más difuso. Pero lo que más me importa, y para mi gran sorpresa, finalmente estamos en el momento en que está empezando a suceder, es cuando pueda realizar descubrimientos novedosos, cuando pueda expandir la base total del conocimiento humano.

Asimismo, Sam Altman redefine la AGI como la capacidad de la IA para descubrimientos novedosos que expanden el conocimiento humano y da algunos ejemplos de profesores de renombre que han resuelto problemas matemáticos complejos gracias la IA:

Por ejemplo, GPT 5 Pro, que supuestamente resolvió el problema 554 de Yu Tsumura, un desafío de teoría de grupos de nivel IMO que, según una preimpresión de agosto, ningún LLM había resuelto, por lo que esta nueva afirmación se está cuestionando activamente. Sébastien Bubeck también afirmó que GPT 5 Pro produjo una nueva demostración que restringió una cota en la optimización convexa suave.

Pero eso no es todo, ya que al ser preguntado por GPT-6, Altman afirmó que su nuevo modelo de IA utilizará un proceso de evaluación del PIBv que "cambiará en parte la forma en que trabajamos después de la capacitación", pero que, en líneas generales, mantendrán la misma estrategia que han seguido hasta ahora con los modelos anteriores.