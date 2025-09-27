Sam Altman, CEO de OpenAI: "estos trabajadores serán los primeros reemplazados por la IA"

Una de las figuras más populares en esta era de la Inteligencia Artificial (IA) es, sin lugar a dudas, la de Sam Altman, ya que el CEO de OpenAI no para de realizar declaraciones en las que avanza los nuevos proyectos de su compañía. Así, si hace unas semanas, Altman anunció que quieren crear la 'Plataforma de Empleos OpenAI', una red social para trabajadores que competirá directamente con LinkedIn, más recientemente el máximo dirigente de OpenAI ha desvelado un plan para expandir la IA que incluye la creación de una fábrica capaz de generar un gigavatio de nueva infraestructura semanalmente.

Pero Altman también ha expresado recientemente su inquietud por los efectos del avance de la IA, ya que en una entrevista en un conocido podcast el director ejecutivo de OpenAI ha expresado su preocupación por el futuro del mercado laboral y ha vaticinado cuáles serán los primeros trabajadores que se irán al paro por culpa de la IA.

Estos serán los primeros trabajos sustituidos por la IA, según Sam Altman

En una entrevista emitida hace un par semanas en el programa de podcast 'The Tucker Carlson Show', Sam Altman aseguró que duerme mal debido a su preocupación por el impacto del uso cada vez más generalizado de la IA en la vida de las personas.

Asimismo, en este podcast Altman también afirmó que los primeros trabajos que están en riesgo de desaparición por culpa de la IA son los de atención al cliente:

Estoy seguro de que gran parte de la atención al cliente actual que se realiza a través de un teléfono o una computadora, esas personas perderán sus trabajos, y eso se hará mejor con una IA

En este sentido, Altman citó un estudio que asegura que alrededor del 50% de los empleos cambian significativamente cada 75 años aproximadamente y vaticinó que la IA puede acelerar este proceso y provocar cambios para los cuales el mercado laboral todavía no está preparado.

El CEO de OpenAI también afirmó que le preocupa que otros empleados como los desarrolladores y los programadores puedan perder sus trabajos debido al avance de la IA.

Finalmente, Altman quiso insuflar algo de positividad a los trabajadores asegurando que aquellos puestos de trabajo que requieren conexiones humanas más fuertes como, por ejemplo las enfermeras y enfermeros, tienen muchas menos probabilidades de ser reemplazadas por la IA que los agentes de atención al cliente, los desarrolladores y los programadores.