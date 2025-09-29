Samsung Galaxy TriFold: al descubierto nuevos detalles del primer plegable triple de la marca

Una vez que ya ha lanzado al mercado su nueva generación de terminales plegables, los Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, y mientras prepara la llegada de sus nuevos flagship premium no plegables, los nuevos Galaxy S26, el gigante surcoreano ultima los detalles para la llegada de su smartphone más innovador hasta la fecha: un plegable triple que se ha batuizado como Samsung Galaxy Z TriFold.

Poco a poco se van desvelando algunos de los secretos de este nuevo plegable triple, un terminal que debería ser presentado en sociedad durante el mes que viene, ya que, recientemente, se han desvelado algunos detalles tanto de su sistema de cámaras como de su software.

Zoom 100X, multitarea avanzada y un modo DeX mejorado

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, hace unos días el popular filtrador Highest publicó un hilo en X en el que comparte varias animaciones que nos muestran en acción el software del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold.

Tal como puedes apreciar en el post que te dejamos sobre estas líneas, una de estas animaciones se centra en la aplicación de cámara y nos muestra como funciona el zoom del Galaxy TriFold. Pero, sin lugar a dudas, lo más interesante de este vídeo es que nos confirma que el primer plegable triple de la firma surcoreana contará con un zoom de hasta 100 aumentos, algo que pondría a las cámaras de este terminal a la altura de las del Galaxy S25 Ultra.

Eso no es todo, ya que esta filtración también nos muestra que el nuevo Galaxy TriFold contará con una versión optimizada de One UI 8 para su pantalla de 10 pulgadas en la que destaca una multiarea avanzada que te permitirá utilizar accesos directos para mover apps a primer plano en la pantalla principal y que incluirá una serie de elementos específicos adaptados a este tipo de pantalla en las apps nativas de la marca.

Así, como puedes ver en la animaciones que te dejamos sobre estas líneas, el navegador web de Samsung se ha actualizado con una nueva barra vertical en el lado derecho gracias a la cual podrás acceder fácilmente a todos los elementos y funciones de Galaxy AI y tanto esta app como la aplicación de teléfono podrán mostrarse en forma de ventanas flotantes como en cualquier otro sistema operativo de escritorio.

Finalmente, este informe nos permite comprobar que el nuevo Samsug Galaxy Z TriFold estrenará un modo DeX mejorado que cuenta con una serie de funciones multitarea específicas claramente inspiradas en la versión de One UI 8 para las Galaxy Tab, algo bastante lógico si pensamos que este nuevo dispositivo es una tableta de 10 pulgadas que puede plegarse hasta convertirse en un smartphone.