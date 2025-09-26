El Samsung Galaxy S25 FE recibe su primera actualización de seguridad en Europa

El último dispositivo de Samsung en llegar al mercado fue el quinto integrante de la familia Galaxy S25, un Galaxy S25 FE que destaca por contar con un diseño renovado, con un sistema de cámaras mejorado, con muchas funciones de IA y con 7 años de actualizaciones.

Pues bien, cuando tan solo han pasado unas tres semanas desde su lanzamiento oficial, un reciente informe del medio SamMobile confirma que el Samsung Galaxy S25 FE ya está recibiendo su primera actualización de seguridad de Android, la correspondiente al mes actual, en la Unión Europea.

Los Samsung Galaxy S25 FE de Europa se actualizan con el parche de seguridad de septiembre

Samsung ha empezado a liberar la actualización Android de septiembre de 2025 en los Samsung Galaxy S25 del continente europeo con la versión de firmware S731BXXU1AYIB.

Como no podía ser de otra forma, esta nueva actualización de software incluye el parche de seguridad de septiembre de 2025, el cual corrige varias docenas de vulnerabilidades relacionadas con la seguridad y la privacidad. Entre todas ellas hay cuatro, dos que han sido catalogadas como "críticas" y otras dos identificadas como de "alto riesgo", que fueron parcheadas directamente por Google porque afectaban al sistema operativo Android y otras 25 que fueron solventadas por Samsung, ya que eran exclusivas de los dispositivos Galaxy.

Asimismo, este nuevo parche de seguridad de Android también soluciona varios errores generales detectados en la interfaz de usuario, One UI, y mejora la estabilidad y el rendimiento del terminal más reciente de la serie "Fan Edition".

Si tienes un Samsung Galaxy S25 FE y quieres comprobar si ya te ha llegado esta nueva actualización de seguridad, simplemente debes entrar en el panel de Ajustes de tu smartphone y acceder a la sección Actualización de software.

Una vez dentro de dicho apartado, tan solo pulsa en el botón Descargar e instalar y deja que One UI 8 se encargue de actualizar tu Galaxy S25 FE con el parche de seguridad de Android más reciente.