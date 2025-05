El Samsung Galaxy Z Flip3 recibe una importante actualización de seguridad en Europa

Samsung prometió que iba a actualizar sus mejores móviles, tanto los más actuales como esos otros que ya tienen cierta antigüedad, con el parche de seguridad de Android más reciente en todas las regiones del mundo y un mes más, la compañía surcoreana está cumpliendo su promesa, ya que después de lanzar la actualización Android de mayo en los Galaxy S24 de Europa, ahora le toca el turno a su tercera generación de smartphones plegables de formato "concha".

Así, como podemos leer en el medio especializado SamMobile, la marca coreana ha comenzado a desplegar la actualización de seguridad de mayo de 2025 en los Samsung Galaxy Z Flip3 del continente europeo.

Los Samsung Galaxy Z Flip3 de España se actualizan con el parche de seguridad de mayo

Samsung ha empezado a liberar la actualización Android de mayo de 2025 en los Samsung Galaxy Z Flip3 de una gran cantidad de países europeos, entre los cuales se encuentran Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Polonia, Portugal, Austria, Croacia, República Checa, Hungría, Irlanda, Macedonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Esta nueva actualización de software está llegando a los Samsung Galaxy Z Flip3 de estas regiones europeas con la versión de firmware F711BXXSDJYE2, la cual incluye, como no podía ser de otra forma, el parche de seguridad de mayo de 2025.

Este nuevo parche de seguridad de Android corrige varias docenas de vulnerabilidades relacionadas con la privacidad y la seguridad, soluciona un buen número de fallos generales que afectan a la interfaz de usuario y mejora el rendimiento y la estabilidad de este plegable compacto del 2021.

El Samsung Galaxy Z Flip3 ha recibido, recientemente, Android 15 con One UI 7 y esta será su última gran actualización de sistema operativo, ya que no es elegible para actualizarse a One UI 8 con Android 16.

Si tienes un Samsung Galaxy Z Flip3 y quieres aplicar esta nueva actualización de seguridad en tu terminal, tan solo debes acceder al menú de Ajustes del mismo, entrar en la sección Actualización de software y pulsar en el botón Descargar e instalar.