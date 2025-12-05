Samsung volvió a liderar el mercado mundial de teléfonos plegables en el tercer trimestre del año gracias al éxito del Galaxy Z Fold7

El dominio de Samsung en el mercado mundial de móviles plegables parece incontestable, ya que, aunque a principios del año pasado, HUAWEI consiguió derrocar brevemente a la compañía de Suwon, desde entonces el fabricante surcoreano ha sido el que más dispositivos vende en este segmento de smartphones.

Una buena prueba de ello es que el último estudio de Couterpoint Research revela que Samsung volvió a ser la marca que más móviles plegables vendió en el tercer trimestre del año, gracias sobre todo al gran éxito de su séptima generación de Galaxy Z con el Galaxy Z Fold7 a la cabeza.

Samsung domina el mercado de plegables con una cuota de mercado del 64 %

Tal como refleja el análisis realizado por Counterpoint Research, durante el tercer trimestre del 2025, Samsung lideró el mercado global de terminales plegables gracias a una cuota de mercado del 64 %. Esto supone un crecimiento interanual del 32 % y un incremento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual la firma coreana obtuvo una cuota de mercado del 56 %.

Según los expertos de la citada empresa de análisis de mercado, esto se debió, sobre todo, al lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold7, un smartphone que revolucionó el mercado de los plegables "tipo libro" gracias a un diseño más delgado, a una menor visibilidad de los pliegues, a una mejor resistencia de las bisagras y a un hardware más optimizado.

La segunda posición del ranking mundial de móviles plegables la ocupa HUAWEI con una cuota de mercado del 15 %, la misma que tenía en el tercer trimestre del 2024. A pesar de ello, el fabricante chino consigue crecer un 10 % interanual gracias a sus nuevos dispositivos plegables de la serie Mate.

Así queda el 'top 6' del mercado de móviles plegables en el tercer trimestre de 2025 Propio

El podio de esta clasificación lo cierra Motorola con una cuota de mercado del 7 %, la misma que en el tercer trimestre del 2024, a pesar de que su crecimiento interanual ha sido superior al de HUAWEI y ya se sitúa en el 16 %.

La primera marca fuera del 'top 3' del mercado de dispositivos plegables es HONOR con una cuota de mercado del 6 %, un 4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, la marca china es una de las más perjudicadas por el impulso de Samsung, con un descenso interanual del 31 %.

Sin lugar a dudas, el fabricante de smartphones plegables que más está creciendo a nivel mundial es vivo, puesto que, aunque la firma asiática ocupa el quinto puesto del ranking con una cuota de mercado del 6 %, ha experimentado un crecimiento interanual del 67 %.

En el sexto y último puesto de esta clasificación de móviles plegables es para Xiaomi, ya que el gigante chino ha sufrido una caída interanual del 54 % y durante el tercer trimestre del 2025 solo tuvo una cuota de mercado del 2 %, un 4 % menos que en el mismo periodo del 2024.

Finalmente, el informe de Counterpoint Research también revela que el mercado mundial de teléfonos plegables creció un 14 % interanual y que se espera que continúe mejorando sus cifras de ventas en 2026, sobre todo porque todo parece indicar que el año que viene Apple lanzará al fin su primer smartphone plegable.