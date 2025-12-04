El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 solucionaría dos de las grandes carencias de su antecesor

Una vez que ya ha presentado en sociedad su terminal plegable más innovador hasta la fecha, un Samsung Galaxy Z TriFold que es el primero de la marca en contar con doble pliegue en la pantalla, la compañía de Suwon centra ahora sus esfuerzos en ultimar los detalles para el lanzamiento de la serie Galaxy S26 y en preparar la llegada de su nueva generación de smartphones plegables, los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8.

Una buena prueba de ello es que, si hace unos meses te desvelamos que Samsung tenía previsto lanzar dos variantes del nuevo Galaxy Z Fold8, una de ellas con una pantalla interna más ancha, ahora una nueva filtración ha dejado al descubierto que el Samsung Galaxy Z Fold8 podría solventar dos de las carencias más destacadas del Galaxy Z Fold7.

El Samsung Galaxy Z Fold8 tendría más batería y más velocidad de carga

Recientemente, el popular leaker kro ha publicado un post en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, en el que asegura que el futuro Samsung Galaxy Z Fold8 apostará por una arquitectura interna más optimizada, algo que le permitirá mejorar tanto la capacidad de la batería como su velocidad de carga respecto al modelo actual.

De hecho, tal como puedes ver en citado post, del cual te dejamos una captura bajo estas líneas, el conocido filtrador asegura que el Samsung Galaxy Z Fold8 contará con una carga rápida de 45 W, frente a los 25 W del Galaxy Z Fold7 y aumentará la capacidad de su batería por encima de los 4.400 mAh de su predecesor.

El post del popular leaker kro que revela las mejoras del nuevo Galaxy Z Fold8

Aunque kro no ha confirmado cuál sería la capacidad de la batería del Samsung Galaxy Z Fold8 todo parece indicar que podría montar una batería de 5.000 mAh.

Aun así, todavía tenemos la esperanza de que Samsung pueda ir un paso más allá en el Galaxy Z Fold8 y montar una batería de mayor capacidad sin tener que sacrificar la delgadez del terminal, puesto que el nuevo Galaxy Z TriFold tiene un grosor de tan solo 3,99 milímetros cuando está desplegado y que equipa una batería de 5.600 mAh.

Parece que Samsung quiere mejorar la velocidad de carga en todos sus terminales premium de 2026, ya que otra filtración reciente del medio Android Authority ha revelado que el nuevo Galaxy S26 Ultra estrenaría un nuevo estándar de carga rápida denominado 'Super Fast Charging 3.0' que podría mejorar la velocidad de carga de este smartphone hasta los 60 W.

Sea como fuere, aún tendremos que esperar unos cuantos meses para conocer todos los detalles de un Samsung Galaxy Z Fold8 que puede dar un golpe sobre la mesa y convertirse en el plegable "tipo libro" de la marca con más autonomía hasta la fecha.