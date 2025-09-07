Siento quitaros la ilusión, pero lo de "Que me quedo sin comer" viene de una película que además podemos ver en streaming

Seguro que muchos de vosotros también lo habéis dicho en más de una ocasión, pero particularmente digo mucho aquella frase de "Que me quedo sin comer" que escuchamos a un pobre hombre una vez hablando de su tía, limpiadora, que no empleada de un banco, y un atraco. Pero, ¿sabéis de dónde viene?

Esa icónica frase no surgió en directo en televisión ni en una noticia real, sino que proviene de la película españolaEl mundo es nuestro (2012), dirigida por Alfonso Sánchez. En la secuencia, un señor preocupado declara que lo que ya sabemos porque su tía, una humilde limpiadora, está retenida durante el atraco, generando un momento tan surrealista que muchos llegaron a creer que se trataba de un vídeo genuino.

Parece imposible que nadie pueda actuar así de bien y sin embargo Francisco Rodríguez, alias "Padi", demuestra que así es.

La escena se viralizó con rapidez, difundida como si fuera una emisión de un programa local de Canal Sur, y se convirtió en meme recurrente en redes, algo que han tratado en más de una ocasión los protagonistas, Alfonso Sánchez y Alberto López, creadores y miembros del dúo humorístico Los Compadres.

El mundo es nuestro: la película

El mundo es nuestro narra la historia de "el Culebra" y "el Cabesa", dos raterillos sevillanos que deciden atracar un banco vestidos de nazarenos para imitar al famoso Dioni. Lo que debería ser una huida rápida se convierte en un secuestro con explosivos cuando aparece Fermín, un empresario cincuentón que amenaza con inmolarse para denunciar su situación económica.

Para quienes quieran descubrir el origen del meme o revivir esa escena tan referenciada, El mundo es nuestro está disponible en streaming en España en Amazon Prime Video, FlixOlé y Filmin.

Estrenada en el Festival de Málaga en abril de 2012, la película fue aclamada por su humor negro y recibió premios como la Biznaga de Plata al Mejor Actor (por Alfonso Sánchez) y el Premio del Público. Además, fue una de las primeras películas españolas financiadas mediante crowdfunding gracias a la campaña "Apadrina un tieso".