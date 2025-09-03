Ralph Fiennes toma el relevo en el primer tráiler de '28 años después: El templo de los huesos', en cines en enero

No las teníamos todas con nosotros cuando nos enteramos de que Danny Boyle y Alex Garland pensaban revivir su saga de terror y zombis, o infectados, perdón, tanto tiempo después, pero 28 años después, con Aaron Taylor-Johnson y Alfie Williams como los absolutos protagonistas, acompañados magistralmente por Ralph Fiennes, supo mantener el tipo tras su estreno el pasado junio.

Además, iba a ser la primera de una trilogía, con una segunda dirigida esta vez por Nia DaCosta (The Marvels) que al fin ha decidido mostrarse en vídeo.

El templo de los huesos

La película retoma los acontecimientos de la anterior entrega y sigue el viaje de Spike (Alfie Williams), que tras conocer a Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell) y a su violenta banda de asesinos acróbatas, se ve atrapado en un mundo todavía más oscuro.

Mientras tanto, el doctor Kelson (Ralph Fiennes) se enfrenta a una sorprendente y peligrosa relación que amenaza con alterar el destino del planeta. Según la sinopsis oficial, en este nuevo escenario los infectados dejan de ser la principal amenaza: la auténtica pesadilla procede de la crueldad de los propios supervivientes.

Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de 28 años después: El templo de los huesos, secuela que se estrenará en cines españoles el próximo 16 de enero de 2026.

28 años después: El templo de los huesos está escrita y producida por Alex Garland y cuenta con la producción ejecutiva de Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice y Bernie Bellew. El proyecto se desarrolla bajo el sello de Columbia Pictures, DNA Films y Decibel Films, con distribución internacional a cargo de Sony Pictures.

Un regreso muy especial

El reparto cuenta de nuevo con Ralph Fiennes y Alfie Williams, a quienes se suman Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry. Además, uno de los grandes atractivos para los seguidores de la saga será el breve regreso de Cillian Murphy como Jim, protagonista de 28 días después.

Aunque su participación en esta entrega será breve y limitada, Danny Boyle, productor ejecutivo y director de la primera parte de la trilogía, ha adelantado que su personaje tendrá un peso crucial en la tercera película.