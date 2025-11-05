Simyo regala 100 GB: la operadora se adelanta a la Navidad con su nuevo bono para clientes

Ya no es que Simyo se haya adelantado al Black Friday, es que se ha adelantado a Navidad. La operadora low-cost de MásOrange, y que actúa como filial de Orange, está regalando su tradicional bono de GB por Navidad desde hoy, 5 de noviembre.

Se trata de un bono de 100 GB que puedes usar durante un mes, el doble de cantidad que entregaba el año pasado (50 GB). Además, pueden acceder a él tanto clientes móviles de contrato, como de prepago. Tienes desde hoy hasta el 14 de enero (ambos incluidos) para canjear el bono, a continuación te explicamos cómo hacerlo.

Cómo canjear el bono

El bono se activa desde el Área personal, tanto en la app de Simyo (para Android y iPhone) como en la web, al igual que con los anteriores bonos de la operadora, como el que entregó en verano.

Como hemos indicado, tienes desde hoy, 5 de noviembre, hasta el 14 de enero para canjearlo, ambas fechas incluidas. Cuando lo hagas, dispondrás de ese extra de GB durante 30 días. Son 100 GB por línea móvil, por lo que si, por ejemplo, tienes una tarifa de fibra con dos líneas móviles, dispones de acceso a 2 bonos.

Una vez agotados los 30 días, el bono se elimina. En Simyo puedes acumular GB mensualmente, pero no los GB de los bonos. Lo mismo al compartirlos. Además, hay que tener en cuenta que, al activar, el bono, lo que primero empiezas a consumir es este bono. Si consumes los 100 GB, entonces ya pasarás a gastar los datos de tu tarifa, que sí son acumulables y compartibles.

En cuanto al roaming, 20 de los 100 GB pueden usarse en roaming. Roaming es la capacidad de conectarte a una red móvil, para tener datos y cobertura, en otro país. Por ejemplo, si viajas a Francia, de esos 100 GB podrás usar 20 GB en el viaje.

Por último, ¿qué sucede si alguien que no es de Simyo se pasa a la operadora entre hoy y el 14 de enero? En ese caso, también podrá acceder al bono. Todo con las mismas condiciones y forma de conseguirlo que como hemos detallado anteriormente.