La nueva oferta de Vodafone por Black Friday lo tiene todo: fibra, móvil, TV, fijo y hasta Netflix con un gran descuento

El Black Friday no solo es para comprar productos, también para contratar tarifas más baratas. Al menos esta es la posibilidad que nos ofrece Vodafone, operadora que ha tirado la casa por la ventana en esta campaña de Black Friday mediante su nueva oferta.

La compañía ofrece fibra de 1 Gb con router Wi-Fi 6 incluido, con 2 líneas móviles ilimitadas 5G de 50 GB cada una, fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles, Vodafone TV con más de 100 canales y una plataforma de streaming a elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime por solo 44 euros al mes durante los 3 primeros meses. Luego sube de precio, pero debemos comentar, que, aun así, se queda en una cantidad muy buena.

Si te interesa, puedes contratarla llamando al 91 131 60 87 . Eso sí, antes te recomendamos seguir leyendo, porque vamos a profundizar en lo que ofrece y sus condiciones, para que puedas contratarla con toda la información.

Las claves de la oferta: todo lo que debes saber antes de contratar

Precio de 44 euros al mes durante los primeros 3 meses . Luego 52 euros al mes (con 600 Mb) o 62 euros al mes (con 1 Gb)

. Luego 52 euros al mes (con 600 Mb) o 62 euros al mes (con 1 Gb) Fibra óptica simétrica de 1 Gb (luego sube a 62 euros al mes) o 600 Mb (52 euros)

(luego sube a 62 euros al mes) (52 euros) Router Wi-Fi 6 con instalación gratuita

2 líneas móviles 5G con 50 GB y llamadas ilimitadas. Además, incluye SMS ilimitados y roaming en Reino Unido

Además, incluye SMS ilimitados y roaming en Reino Unido Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales

Vodafone TV con más de 100 canales

Una plataforma de streaming a elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime

Puedes conseguir dispositivos más baratos , como freidoras de aire por 1 euro al mes o televisiones por 5 euros

, como freidoras de aire por 1 euro al mes o televisiones por 5 euros Permanencia de 12 meses

Contratable llamando al 91 131 60 87 .

Lo primero que debemos aclarar es que la fibra puede ser de 600 Mb o 1 Gb, pero durante los primeros 3 meses solo pagaremos 44 euros al mes con ambas. Tras el trimestre, la cuota se quedará en su precio definitivo, que, igualmente, no está nada mal, porque son 52 euros al mes por 600 Mb o 62 euros al mes por 1 Gb.

¿600 Mb o 1 Gb? En condiciones normales, solemos recomendar 600 Mb porque es más que suficiente para un hogar promedio; de hecho, yo teletrabajo y hago todo (juego, streaming, etc.) con esa cantidad, y vivimos 3 personas en mi casa. Sin embargo, si sois 4 o más, podéis beneficiaros de 1 Gb, que es una velocidad ultrarápida y que permite que, si sois varios en casa, todos podáis gozar de rapidez instantánea.

Luego tenemos 2 líneas móviles con 50 GB a velocidad 5G. O sea, tienes una gran cantidad de datos y operan muy rápido. Además, si agotases esos 50 GB, funcionarían a velocidad de 2 Mb, que sigue siendo decente para tareas básicas. Igualmente, una persona promedio debería tener suficiente con ello. También conviene destacar que incluye roaming, además de en la Unión Europea, en Reino Unido, por lo que, si viajas allí, tendrás datos sin tener que recurrir a eSIM.

Continuamos con el fijo, que incluye llamadas ilimitadas, tanto a fijos como a móviles nacionales. A primera vista, el fijo es solo un pequeño añadido, pero, realmente, está muy buen que tenga llamadas ilimitadas, porque otras operadoras te ofrecen X minutos u horarios limitados para llamar gratis. No es el caso, aquí puedes llamar a quien quieras y cuando quieras sin costes. Igualmente, recuerda que con el móvil también puede llamar a quien te plazca, puesto que ambas líneas disponen de minutos ilimitados.

Entrando en el terreno del entretenimiento, nos encontramos con Vodafone TV. Es el servicio televisivo de Vodafone, y uno de los más completos en el mercado de las operadoras. Tiene más de 100 canales y se van actualizando para introducir nuevos contenidos, buena prueba de ello son los canales invitados. Incluye películas, series, documentales, deporte y mucho más.

Finalmente, llegamos a las plataformas de streaming. Incluye la que quieras, te da a elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime.

Además, no olvidemos la posibilidad de conseguir dispositivos por menos precio. Por ejemplo, puedes obtener la freidora de aire Xiaomi Smart Air Fryer de 6.5 litros por 1 euro al mes por 36 meses (te sale a 36 euros en vez de 79 euros, su precio original), pero también un Samsung Galaxy S25 al 62% de descuento de su precio original. Eso sí, estas promociones suelen aumentar la permanencia.

La permanencia, si no añades ningún producto, es de 12 meses, lo cual es una cantidad normal y lógica para tarifas convergentes (varios servicios, como fibra y móvil o fibra y móvil + TV). Hay algunas que se quedan en 3, pero 12 meses sigue siendo bastante habitual y algo con sentido para todo lo que ofrece este paquete.

Por último, recuerda que la instalación es gratuita, por lo que no tendrás que pagar una cuota de instalación ni cargos adicionales. Además, la instalación se efectúa entre 24 y 28 horas, por lo que resulta bastante rápida.