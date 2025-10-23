Tras 'Los Soprano', David Chase se atreve con una nueva serie para HBO Max sobre el programa MKUltra de la CIA

Después de regalarle al mundo una obra como Los Soprano, es normal que su creador, David Chase, se retirara del mundo de las series pues fue algo difícil de superar, y personalmente me atrevería a decir que todavía hoy no hay ninguna que lo haya conseguido.

Puede que por eso Chase se pasara al mundo de los largometrajes, rodando no demasiados, cierto, pero sí uno basado en los años de juventud de Tony Soprano y varios documentales e incluso un anuncio para la Super Bowl.

Chase vuelve a casa

Ahora el guionista, director y productor neoyorquino regresa a donde mejores resultados ha cosechado, la televisión, y lo hará con Project: MKUltra, una miniserie que está desarrollando para HBO Max y que explorará uno de los capítulos más turbios de la historia de la CIA.

La serie se basará en el libro de no ficción Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra del historiador John Lisle, publicado recientemente. Chase adaptará personalmente la obra, que relata los experimentos de control mental llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia durante la Guerra Fría.

Espionaje y drogas

El programa MKUltra fue una operación secreta desarrollada entre los años cincuenta y sesenta con el objetivo de contrarrestar supuestas técnicas de lavado de cerebro utilizadas por soviéticos y chinos. Para ello, la CIA experimentó con drogas psicodélicas, hipnosis y torturas en sujetos muchas veces no voluntarios.

El proyecto estuvo dirigido por el químico y espía Sidney Gottlieb, conocido como El Hechicero Negro, figura central de esta nueva serie que, por ahora, no tiene todavía una fecha de estreno.

HBO describe Project: MKUltra como un "thriller dramático centrado en Gottlieb, considerado el padrino involuntario de toda la contracultura del LSD", ya que muchos de los experimentos con ácido lisérgico que impulsó acabarían inspirando, indirectamente, el movimiento psicodélico de los años sesenta.

Alejándose de Tony, al fin

Chase producirá la serie a través de su compañía Riverain Pictures junto a Nicole Lambert, responsable de producción y desarrollo de la firma. De salir adelante, se trataría de la primera serie original creada por Chase desde Los Soprano, emitida en HBO entre 1999 y 2007 y ganadora de veintiún premios Emmy.