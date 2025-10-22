Los fans están de suerte: dos de las series más queridas de Apple TV regresarán muy pronto

Apple ha anunciado recientemente que retransmitirá la Fórmula 1 en exclusiva en los Estados Unidos a través de Apple TV y el cambio de nombre de su plataforma de series y películas en streaming. A estos dos anuncios se les suma dos más: la confirmación del regreso de dos de las series más queridas de la plataforma.

Si eres fan de Terapia sin Filtro o de Secuestro en el aire estás de suerte, ya que ambos títulos volverán el próximo mes de enero y con muy poca diferencia. En las nuevas temporadas podremos seguir disfrutando de la vida de los psicólogos y de los misterios que provocaron el secuestro de un avión en pleno vuelo.

Terapia sin filtro y Secuestro en el aire regresarán en enero

En primer lugar, Apple TV ha confirmado el regreso de Terapia sin filtro con una tercera temporada de once episodios que se estrenará el 28 de enero de 2026 con un capítulo especial de una hora. Después, se lanzarán nuevos episodios cada miércoles hasta el 8 de abril. La serie vuelve con su reparto original encabezado por Jason Segel y Harrison Ford.

En esta nueva temporada, el terapeuta interpretado por Segel continúa enfrentándose a los desafíos de su vida personal mientras sigue rompiendo las reglas de la terapia tradicional. Su estilo poco convencional y sus decisiones impulsivas volverán a generar tanto caos como crecimiento, tanto en sus pacientes como en sí mismo, explorando el humor y la vulnerabilidad que caracterizan a la serie.

La temporada contará con el regreso de Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick y Cobie Smulders, además de las nuevas incorporaciones de Jeff Daniels y Michael J. Fox. Creada por Bill Lawrence, Brett Goldstein y Jason Segel, Terapia sin filtro continúa consolidándose como una de las comedias más queridas de Apple TV, combinando drama emocional, humor inteligente y grandes interpretaciones.

Por otro lado, el próximo 14 de enero llegará a Apple TV la esperada segunda temporada de Secuestro en el aire (Hijack), protagonizada por el nominado al Emmy Idris Elba. La nueva tanda de episodios vuelve a estar dirigida por Jim Field Smith y producida por 60Forty Films e Idiotlamp Productions, responsables también de la primera entrega.

La serie volverá a reunir a su reparto original, con Christine Adams, Max Beesley y Archie Panjabi, además de nuevas incorporaciones como Toby Jones, Lisa Vicari, Clare-Hope Ashitey, Christiane Paul, Karima McAdams y Christian Näthe. Una mezcla de talento internacional que promete elevar aún más la tensión y el ritmo trepidante que caracteriza a la producción.

Desde su estreno mundial, Secuestro en el aire se ha consolidado como uno de los dramas más exitosos de Apple TV, con gran acogida entre crítica y público. Aplaudida por su ritmo frenético y su atmósfera cargada de suspense, la serie fue descrita como “una inyección de adrenalina pura”, con Elba brillando una vez más como un protagonista imponente.