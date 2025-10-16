Steve Jobs tendrá una moneda en su honor con un curioso diseño que llegará en 2026

Steve Jobs dejó una huella imborrable en el mundo gracias a sus aportaciones al sector tecnológico a través de los productos que lanzó como CEO de Apple. A día de hoy, sigue siendo recordado cada vez que la compañía toma decisiones que quizá él nunca hubiera hecho, o cuando se le rinde homenaje en el aniversario de su fallecimiento.

Es por ello que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha desvelado recientemente que el cofundador de Apple tendrá su propia moneda. Jobs aparecerá en una de las monedas con valor de un dólar que formará parte del Programa de Monedas de Innovación Americana. Aunque será oficial el próximo año, su diseño ya ha sido presentado.

Así será la moneda en la que aparecerá Steve Jobs

La moneda en la que aparecerá Steve Jobs tendrá un diseño, cuanto menos, curioso, que recordará a la mítica fotografía en la que aparece sentado en una habitación con las piernas cruzadas. En lugar de recrear aquella escena, se ha apostado por un Jobs sentado en lo que parece un campo, con un manzano a un lado como guiño a Apple.

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos describe el diseño de la siguiente manera: este diseño muestra a un joven Steve Jobs contemplando las colinas del norte de California, un paisaje que refleja su búsqueda de equilibrio entre naturaleza y tecnología. Su mirada serena transmite esa inspiración que le llevó a crear algo tan simple, intuitivo y humano. En la moneda se leen las inscripciones “Steve Jobs” y “Make Something Wonderful”.

No es la primera vez que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos hace algo así. De hecho, cada cierto tiempo acuña estas monedas especiales para honrar la innovación estadounidense y los esfuerzos de pioneros individuales o colectivos desde 2018. Lo hace en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de los Estados Unidos.

Esta moneda se lanzará en 2026 y tendrá una tirada limitada. En cuanto a su precio, oscilará entre los 26 y los 123 dólares, lo que significa que quienes paguen 26 dólares obtendrán 100 monedas de un dólar, mientras que aquellos que abonen 123 dólares recibirán 100 monedas en una versión especial. No cabe duda de que se trata de un bonito homenaje a alguien que cambió el mundo de la tecnología.