Apple presenta el nuevo iPad Pro con chip M5: mismo diseño con grandes mejoras internas

Apple ha presentado el nuevo iPad Pro con chip M5tras todos los rumores que habían salido, una auténtica bestia en potencia y eficiencia. Mantiene el diseño ultradelgado que estrenó la generación anterior, pero ahora todo va un paso más allá gracias a su rendimiento mejorado, sus pantallas de 11 y 13 pulgadas y la integración perfecta con iPadOS 26.

El nuevo sistema operativo trae consigo una gestión de ventanas y multitarea completamente renovada, pensada para aprovechar al máximo la potencia del chip M5. El resultado es un dispositivo más profesional que nunca, capaz de reemplazar a un portátil sin despeinarse y ofrecer una experiencia fluida, rápida y totalmente adaptada al trabajo creativo.

Diseño y pantalla

En cuanto al diseño, el nuevo iPad Pro mantiene la misma esencia que la generación anterior, con un perfil muy delgado y unos marcos que realzan aún más la sensación de ligereza. Es un dispositivo elegante, cómodo y perfectamente equilibrado, ideal tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia con la máxima calidad.

La pantalla vuelve a ser protagonista. Apple apuesta por una tecnología OLED de última generación llamada tándem OLED que llegó el año pasado, con un nivel de brillo y contraste que marca la diferencia frente a otros modelos. Los colores son vibrantes, los negros profundos y la experiencia visual, en general, resulta impresionante tanto en interiores como bajo la luz directa del sol.

En conjunto, el iPad Pro sigue siendo el referente en pantallas dentro del ecosistema de Apple. Incluye todas las tecnologías que lo han hecho destacar en años anteriores, desde ProMotion hasta True Tone, pasando por una fidelidad cromática sobresaliente. Cada detalle está pensado para ofrecer la mejor experiencia visual posible, sin concesiones.

El nuevo iPad Pro con chip M5 ya es oficial Apple

Chip M5

El nuevo chip M5 lleva al iPad Pro a otro nivel. Apple Silicon sigue marcando la diferencia con un rendimiento líder, tecnologías avanzadas y una eficiencia energética fuera de serie. Este procesador no solo es más potente, también está diseñado para la inteligencia artificial, ofreciendo un salto enorme respecto al M4 y al M1.

El M5 estrena una GPU de 10 núcleos con un Neural Accelerator en cada uno, lo que se traduce en un aumento espectacular del rendimiento gráfico en tareas de IA. Apple asegura que la potencia en inteligencia artificial es 3,5 veces superior al M4 y hasta 5,6 veces más rápida que el iPad Pro con M1.

Este nuevo chip está creado para acelerar procesos complejos como la generación de imágenes por difusión en apps como Draw Things o el enmascaramiento de vídeo con IA en DaVinci Resolve. Además, el Neural Engine de 16 núcleos ofrece el rendimiento más eficiente del sector para ejecutar IA directamente en el dispositivo.

Gracias a esta potencia, las apps que utilizan el framework Foundation Models y las nuevas funciones de Apple Intelligence, como la creación de imágenes en Image Playground, funcionan con una rapidez impresionante. El iPad Pro M5 no solo ejecuta tareas de IA: las impulsa con fluidez, precisión y autonomía sobresaliente.

El M5 también brilla en gráficos y rendimiento general. Su motor de ray tracing de tercera generación mejora la iluminación, los reflejos y las sombras para ofrecer resultados más realistas. El nuevo iPad Pro consigue hasta 1,5 veces más rendimiento en renderizado 3D que el modelo con M4 y 6,7 veces más que el M1.

Además, el CPU de 10 núcleos, con cuatro de rendimiento y seis de eficiencia, se presenta como el más rápido del mundo. Esto se traduce en mejoras reales para diseñadores, arquitectos y profesionales que trabajan con archivos grandes o multitarea. En cifras: 6,7 veces más rápido en Octane X, 6 veces en Final Cut Pro, 4 veces en Draw Things y 3,7 veces en DaVinci Resolve.

Llegan los chips C1X y N1

Los modelos Cellular del iPad Pro estrenan el nuevo modem C1X diseñado por Apple, que ofrece hasta un 50 % más de velocidad en datos móviles y consume un 30 % menos de energía que el M4. Además, integran GPS y compatibilidad con redes 5G y eSIM, perfectas para profesionales y viajeros que necesitan conexión constante sin depender del Wi-Fi.

Apple también ha incorporado el nuevo chip N1, responsable de habilitar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Este componente mejora la velocidad en redes de 5 GHz y optimiza funciones como AirDrop o el punto de acceso personal, garantizando una conexión más rápida, estable y fiable tanto en entornos de trabajo como en proyectos sobre el terreno.

Disponibilidad y precio del nuevo iPad Pro M5

El iPad Pro M5 se podrá reservar a partir de hoy y se lanzará el próximo 22 de octubre. Estará disponible en la página web de Apple y sus precios son los siguientes: