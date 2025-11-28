Oferta
TCL va con todo en este Black Friday: rebajas tremendas en la gama T6C, con 50 euros de reembolso adicionales y 3 meses gratis a Orange TV Libre
Además de los descuentos directos en televisores de distintos tamaños, ponen en bandeja extras muy llamativos
Estamos en los días clave del Black Friday (puedes seguirlo en nuestro directo) y marcas de gran prestigio como TCL ven desplomados los precios en algunas de sus mejores smart TVs. TCL ha sido protagonista en el último IFA de Berlín, además de que no para de innovar, demostrando que está en un gran momento.
