Ni 'The Last of Us' ni 'The Walking Dead': el apocalipsis zombi más brutal habla español y está en streaming

Entre tanta producción hollywoodiense que nos atrapa en streaming, a veces nos olvidamos que el cine español también sabe jugar en las grandes ligas. Mientras muchos sueñan con volver a ver a Pedro Pascal en The Last of Us y otros todavía albergan la esperanza de que The Walking Dead vuelva con una nueva temporada, aquí tenemos una propuesta que bebe del survival más clásico y lo mezcla con un retrato crudo de lo que ocurre cuando el mundo se desmorona.

La dirige Carles Torrens, conocido por su trabajo en Vis a Vis, y cuenta con guion de Ángel Agudo, quien adapta la exitosa novela homónima de Manuel Loureiro. Lo curioso es que esta historia empezó como un blog personal durante la fiebre por los zombis, alrededor de los años 2000, después pasó a bestseller internacional y el año pasado llegó a la pequeña pantalla con el respaldo de Amazon. La crítica la ha recibido con buenos ojos, destacando su realismo y el uso de escenarios gallegos para darle un aire local a un género tan global y explotado como este.

Galicia se convierte en tierra de zombis

La trama nos lleva a una Galicia asediada por una extraña infección que recuerda a la rabia... pero es mucho más rápida y letal. Entre los supervivientes se encuentra nuestro protagonista, Manel (Francisco Ortiz), un ingeniero informático atrapado en un pozo de dolor desde que su mujer falleció en un accidente hace un año. Mientras intenta recomponerse de la pérdida, lo que parecía un virus medianamente controlable se convierte en una terrible pandemia que comienza a extenderse sin control. Y no hablamos de simples enfermos: son depredadores humanos, sin conciencia y con el único objetivo de propagar la plaga.

Con las calles de Galicia convertidas en un campo de batalla, Manel sobrevive gracias a la tecnología y la rutina, pero pronto la escasez lo empuja a salir al exterior. Ahí es donde empieza la verdadera batalla: infectados que se mueven en manada, supervivientes desesperados, otros dispuestos a todo por seguir con vida, y la sensación constante de que nadie es de fiar. En esta travesía no solo se juega la vida, también algo que es casi más importante: su propia humanidad. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para seguir respirando cuando el mundo ya no tiene reglas?

'Apocalipsis Z: El principio del fin' está disponible en el servicio de streaming de Amazon, Prime Video, desde el pasado mes de octubre. Tiene una duración de 112 minutos, y es la propuesta perfecta si quieres ver acción y terror con sello español... y comprobar que la supervivencia nunca había sido tan real.