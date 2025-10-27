Todos los episodios de Halloween de 'Los Simpson' juntos por primera vez en una única colección

Hay dos fechas marcadas en rojo en el calendario que toda serie longeva que se precie ha tenido que tratar en, al menos, uno de sus episodios, siendo estas Navidad, o Nochebuena en su defecto, y por supuesto Halloween, que está a solo unos días de tener lugar, lo que ocurrirá este mismo viernes 31 de octubre.

Para celebrarlo, todas y cada una de las plataformas de streaming que pululan nuestros más diversos aparatos han tenido a bien crear sus listas o recomendaciones de lo más terroríficas, pero Disney+, que también cuenta con una de ellas, ha optado asimismo por algo un poco más animado.

En el doble sentido de la palabra, porque los Simpson son los protagonistas de una amalgama de capítulos que tienen tanto terror, de aquella manera, como sobre todo risas, que es el elemento que siempre ha acompañado a la amarilla familia afincada en Springfield.

Bienvenidos a la casa-árbol del terror

Desde este mismo momento y hasta no sabemos qué fecha, aunque es probable que continúe unos días incluso después de celebrarse Halloween, Disney+ pone a disposición de todos sus usuarios una colección especial llamada La casa-árbol del terror, en la que, por primera vez en la historia de la serie, se reúnen los 36 episodios dedicados a Halloween en un único espacio.

En total, son más de 13 horas de historias espeluznantes que abarcan desde el primer especial emitido en 1990, hasta el correspondiente a la temporada 36, última a la que podemos acceder en España pues la temporada 37, que ya ha empezado su periplo estadounidense, ya nos ha brindado un especial de esta misma índole que, lamentablemente, tendremos que esperar para ver.

Un par de curiosidades extra

La primera temporada, estrenada en 1989, no contó con ningún episodio de La casa-árbol del terror, pero a partir de la segunda el formato se convirtió en una tradición anual, tan esperada como la propia Noche de Brujas. Además se da la circunstancia de que la temporada 31 cuenta con dos episodios destinados al horror: uno de Halloween propiamente dicho y otro centrado en Acción de gracias, ambos con un tono marcadamente macabro.

Cada entrega suele dividirse en tres segmentos independientes que parodian clásicos del terror, la ciencia ficción o la cultura popular, desde El resplandor hasta Expediente X, sin olvidar las inevitables referencias al cine de zombis o a Stephen King.