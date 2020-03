Samsung y Save The Children unen fuerzas para acabar con la emergencia educativa provocada por el coronavirus

Como toda crisis, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus es especialmente sensible entre los colectivos más vulnerables, especialmente por las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia. Por ello, entidades sociales como Save The Children están centrando sus esfuerzos en adaptar sus programas a esta situación excepcional. Como organización que trabaja con una población especialmente expuesta en esta crisis, la infancia, ha comenzado a desarrollar un proyecto social enfocado a paliar la emergencia económica, educativa y psicológica en las familias con hijos en riesgo de exclusión.

El cierre de los centros educativos, aunque necesario, conlleva también una situación de desamparo para las familias sin recursos suficientes como para adaptarse a la nueva situación. Save The Children ha comenzado a colaborar con empresas como Samsung para intervenir en aquellas familias que, por situación de vulnerabilidad, necesiten apoyo en el refuerzo escolar de sus hijos. De esta manera, Samsung donará 600 tablets para que el alumnado de esos hogares pueda proseguir con sus actividades con normalidad . Con esta donación, se facilita el acceso a la tecnología de estos alumnos de manera que no se queden atrás y no se agrave su situación.

En concreto, la campaña A tu lado está llevando conectividad, dispositivos móviles, contenidos educativos y apoyo de tutores a distancia a niños y niñas que no tienen acceso a este tipo de recursos. Además, los profesionales de la organización están atendiendo al bienestar emocional de los niños y las niñas con pautas a sus padres y madres sobre crianza positiva, en estas condiciones tan extraordinarias como las que supone el confinamiento domiciliario.

“Les cuesta sentarse a hacer los deberes”

La población beneficiaria de este proyecto son familias en riesgo de exclusión social, con un alto porcentaje de madres solas con hijos o hijas a su cargo, así como trabajadores cuyos ingresos no son suficientes para salir de la situación de pobreza. Una de estas madres es Salud, limpiadora con tres menores a su cargo, que ya ve cómo el confinamiento y el cierre de los colegios afectan al día a día de sus hijos . “Los niños están muy nerviosos, no entienden por qué no pueden salir de la casa, están estresados, les cuesta sentarse a hacer los deberes”.

La intervención A tu lado comenzará en varias zonas de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Euskadi. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de CaixaProinfancia, programa impulsado por la Obra Social la Caixa y de empresas que ya se han sumado como la propia Samsung.