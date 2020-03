Esta es la verdadera revolución de los nuevos móviles de Huawei

El aislamiento, el COVID-19 y las noticias de pandemia no han impedido que Huawei presentara, en un evento online, su nueva serie P40, tres modelos, el P40, la versión Pro y la de más alta gama, P40 Pro Plus. Aunque aún no han dicho precios todavía, ni disponibilidad, sí han aclarado casi todo lo que han podido del futuro de sus móviles .

Lo que sabemos

Los tres cuentan con el procesador Kirin 990, un cerebro ya conocido de la serie Mate 30 que también llega con 8 GB de RAM, más que suficiente para lo que se le exige a los móviles actuales en tareas múltiples y en aplicaciones de alta demanda. Los dos hermanos mayores (P40 Pro y P40 Pro Plus) tienen pantallas OLED de 6,58 pulgadas con una resolución FullHD+, vendrán en varios colores (blanco, negro, oro y en algunas versiones con un acabado mate muy interesante), 256 GB de almacenamiento interno y batería, con carga rápida, de 4.200 mAh. Todos están preparados para el nuevo estándar 5G.

Lo que esperamos

Esto es obvio: Play Store de Google. Debido al conflicto entre Estados Unidos y China, Huawei no puede acceder (todavía y por ahora) a los servicios de Google. Eso no significa que el software se haya resentido, ya que los P40 siguen incorporando Android 10 con EMUI 10.1. El problema es que al no tener acceso a la Play Store de Google, no se pueden descargar directamente ciertas aplicaciones, pero mediante archivos APK esto es sencillo de hacer. En suma, las dos últimas series de teléfonos de Huawei (Mate 30 y P40) funcionan perfectamente, sólo hay que tener un poco de mano para instalar las aplicaciones. Y esto es algo transitorio ya que en algunos meses veremos cómo la disputa se zanja con un “aquí no ha pasado nada”.

Lo que nos sorprendió

En un momento en el cual muchas marcas apuestas por cámaras con mayor resolución, léase MP, Huawei ha dado una vuelta de tuerca interesante. Como hemos dicho varias veces no se trata solo de la cantidad de pixeles, también de la calidad de los mismos, del sensor de imagen, las lentes, el software detrás de la imagen… No es un tema de “burro grande, ande o no ande”. Huawei no se ha centrado en el diseño (si bien es cierto que ha disminuido el tamaño de los biseles para que la pantalla tenga mayor tamaño), aquí no hay mucho sitio para la innovación. Tampoco ha sorprendido con los colores (aunque el acabado mate es muy interesante). Es cierto que se ha esmerado en el software, por necesidad y que el hardware ya lo tenía hecho. Pero en el aspecto de la cámara trae novedades muy valoradas. Siguiendo con su ya histórica sociedad con Leica, las lentes son de lo mejor del mercado. También continúan con su apuesta por un sensor RYYB (red, yellow, yellow, blue, en contraposición con el RGB habitual en otras marcas: red, green, blue). En estos sensores, los píxeles verdes se sustituyen por píxeles amarillos, un cambio que, según Huawei, aporta más luz (hasta un 40%) y reduce el ruido .

Por otro lado, se han dado cuenta de la importancia de la cámara selfie para muchos creadores de contenido y no solo la han dotado de 32 MP, sino que es capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo (fps). A esto le suma un sensor infrarrojos que detecta no solo el rostro en condiciones de baja luminosidad y actúa en los casos de reconocimiento facial. También reacciona a la actividad que tenemos con el móvil. Y esto es lo interesante: reconoce los gestos de las manos delante de la pantalla, o la actividad (si está pantalla hacia arriba) y reacciona. Ya Google con su Pixel 4 anticipaba que la cámara sirve para mucho más que sacar fotos, tiene el potencial de modificar la relación que tenemos con nuestro dispositivo. Y Huawei lo ha demostrado.

En cuanto a las cámaras principales de las versiones Pro y Pro Plus, llevan un sensor de 50 MP, un gran angular de 40 MP y un tele de 8 MP con zoom óptico de cinco aumentos (el equivalente a una lente de 80 milímetros). El P40 Pro Plus le agrega a estos tres una quinta lente con 10 aumentos ópticos y hasta 100x digitales.

En la presentación también se habló de una mejora en el software de imagen, en particular en el enfoque de acción, que permite detectar en milisegundos el objeto protagonista incluso en condiciones de baja luminosidad. Cuentan con la tecnología Huawei XD Fusion Engine y un nuevo algoritmo AI AWB, dedicado a los retratos, ya que incide en la textura de la piel. En los papeles, el apartado de fotografía nocturna también habría mejorado bastante (habrá que probarlo).

Pero hay más: las cámaras traseras cuentan con un sistema de audio zoom: básicamente hace que el zoom no sólo acerque la imagen, sino también el sonido.

Llega una nueva era en los móviles, una en la cual habrá que apostar por nuevas prestaciones inteligentes con los recursos existentes. La cámara y la IA son uno de ellos. Y limitarla a la fotografía es limitarnos a los usuarios.