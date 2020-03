Así se han reinventado las apps de citas durante la crisis del coronavirus

Las apps de citas se han visto afectadas por el coronavirus debido a las medidas de confinamiento que impiden conocer en persona a los matches. Estos servicios se han reinventado apostando por las funciones de videollamada, así como por mantener más conversaciones por chat para que siga siendo posible encontrar el amor en los tiempos del COVID-19.

Es el caso de The League, una nueva aplicación de citas nacida antes de la llegada del coronavirus pero cuyo formato se adapta a las necesidades de la situación actual, al permitir que sus usuarios se comuniquen mediante chats de vídeo. Como explican sus creadores, The League cuenta con integración con Facebook y LinkedIn para evitar aparecer a compañeros de trabajo, así como para comprobar los datos para evitar perfiles falsos. No obstante, su aspecto más destacado en la actualidad es su función League Live, que permite tener una ronda semanal de tres citas cortas en vídeo de dos minutos con personas con las que ha habido un match.

Se trata de un sistema similar al de la aplicación Plenty of Fish, en la que también se incluye un modo de citas rápidas en vídeo de 90 segundos con el que los usuarios pueden continuar en contacto después.

Aumentan las videollamadas

Aunque es una de las últimas funciones en llegar a las aplicaciones de citas, varios de los servicios más populares ya han incorporado la posibilidad de que sus usuarios encuentren el amor a través de llamadas en vídeo, aptas para el contexto de confinamiento actual. Una de ellas es Bumble, una app popular en los países anglosajones que el pasado verano introdujo las llamadas de voz y de vídeo entre usuarios, para que pudieran conocerse, por ejemplo, hablando de sus hobbies o de sus series de televisión favoritas.

Según los desarrolladores de la aplicación las videollamadas dentro de la aplicación son una manera “más segura” de tener citas, ya que evita que los usuarios y usuarias tengan que revelar su número de teléfono y otros datos personales.

Las videollamadas se encuentran presentes en muchas otras aplicaciones de citas como Facebook Dating -aún no disponible en Europa-, Lovoo a través de su función Live y la app popular entre la comunidad gay Grindr -aunque sólo para usuarios de pago-, entre otras. Asimismo, existe toda una variedad de aplicaciones de citas específicas de vídeo como son Zepeel, WHO, Filter Off, Livu, Azar y Wingerly, entre muchas otras.

El vídeo en las apps de citas está al alza en las últimas semanas, y según datos de Lovoo proporcionados a Europa Press, sólo en este servicio ha tenido lugar un aumento del 22%, mientras que las charlas de vídeo crecen un 25% al respecto a las cifras anteriores a la declaración de pandemia.

Más conversaciones y más largas

En la actualidad, Tinder y Badoo están entre las aplicaciones de citas más populares a nivel mundial. En ambos casos, se ha observado que la cuarentena modifica los hábitos de la gente y que ahora las conversaciones por chat son más largas . “A medida que una región se ve más afectada por medidas de aislamiento físico, las conversaciones que se establecen en la app son más numerosas y, sobre todo, más largas y entretenidas”, como asegura un portavoz de Tinder en un comunicado remitido a Europa Press.

De esta manera, en países como España e Italia se ha producido un aumento de hasta el 25% en la conversación en Tinder a mediados de marzo, con una duración que ha aumentado entre un 10% y un 30% respecto a febrero. Esta app no cuenta con función de videollamadas. En su lugar, ha optado recientemente por lanzar de forma gratuita hasta el 30 de abril la función Tinder Passport, que normalmente está reservada sólo a las cuentas de pago y que permite a los usuarios contactar con cualquier persona del mundo, en lugar de sólo las de su entorno.

Por su parte, Badoo sí que cuenta con videollamadas, y desde la compañía confirman en un comunicado a Europa Press que esta función ha incrementado su uso en un 9% con respecto a las cifras habituales. No obstante, también en Badoo las conversaciones se han disparado con el confinamiento. En España, la plataforma “ha visto un aumento del 12% en los mensajes promedio enviados en el país durante el pico de impacto”, como ha declarado Pablo Delgado, director de Marketing de Badoo para España y Latinoamérica.