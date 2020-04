‘The Last of Us Part II’ y 'Marvel’s Iron Man VR’ posponen su estreno indefinidamente

Sony Interactive Entertainment ha tomado una difícil decisión: anular los planes de lanzamiento de ‘The Last of Us Part II’ y ‘Marvel's Iron Man VR’ hasta nuevo aviso. De acuerdo con el gigante japonés, logísticamente, la crisis global impide proporcionar la experiencia de lanzamiento que los jugadores merecen.

Inicialmente Naughty Dog, desarrolladora de ‘The Last of Us Part II’, publicaba una nota en redes sociales donde el estudio informaba que el proceso de producción está prácticamente terminado, tan solo a falta de corregir algunos errores menores. Sin embargo, para garantizar que todos los usuarios puedan acceder al título al mismo tiempo se ha optado por aplazar el debut de la esperada secuela. Aunque la noticia es decepcionante también se pueden extraer algunas conclusiones positivas, por ejemplo, que el desarrollo se encuentra prácticamente finalizado y el equipo contará con algo más de tiempo para refinar la experiencia.

“Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad, a la logística más allá de nuestro control y no podemos lanzar The Last of Us Part II de manera satisfactoria para nosotros. Queremos asegurarnos de que todos jueguen al mismo tiempo y estamos haciendo todo lo posible para preservar la mejor experiencia para todos. Esto significa posponer el juego hasta el momento en que podamos resolver los problemas de logística”, afirman desde la desarrolladora.

Este cambio de planes supone el segundo quebranto en el lanzamiento inicial para ‘The Last of Us Part II’, que estaba previsto originalmente para el 21 de febrero, pero en aquella ocasión no se pudo terminar el desarrollo a tiempo. Entonces, Sony renovaba los planes de su puesta de largo con una nueva fecha: el 29 de mayo de 2020. Ahora, ni siquiera hay una parcela estimada de lanzamiento.

En la misma dirección, Camouflaj, desarrollador responsable de ‘Marvel’s Iron Man VR’, aún no ha publicado una aclaración oficial sobre lo sucedido. También es el segundo desplazamiento en los planes del título para PlayStation VR. El juego tenía lanzamiento originalmente programado para el 28 de febrero, pero finalmente se pospuso para el 15 de mayo de 2020. Para terminar con algo positivo, la compañía japonesa ha confirmado que, hasta el momento, el resto de juegos mantendrán los planes de lanzamiento. ‘Ghost of Tsushima’, por ejemplo, está programado para el 26 de junio.