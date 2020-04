Streets of Rage 4 recurre a la nostalgia en la presentación de su modo retro

En Dotemu se preparan para anunciar oficialmente la fecha de lanzamiento de ‘Streets of Rage 4’, que llegará esta primavera a PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, y Xbox One. Pero mientras esperamos la publicación de la fecha destinada al estreno del juego, la editora muestra alguno de los guiños y tributos que la entrega rinde a la trilogía original, incluyendo la posibilidad de desbloquear personajes al estilo pixel art con movimientos y habilidades únicas de sus respectivos juegos; los luchadores de ‘Streets of Rage’ podrán llamar a los policías como movimiento especial mientras que, por ejemplo, los de ‘Streets of Rage 3’ podrán esprintar y dar volteretas por el escenario.

Estos personajes se unen a los cinco protagonistas creados para ‘Streets of Rage 4’, elevando a 17 el número total de personajes jugables. Para completar este viaje directo a la nostalgia también se podrá cambiar a la icónica banda sonora original y hacer que los puñetazos y patadas se acompasen a la música de ‘Streets of Rage’ y ‘Streets of Rage 2’.

Mientras esperamos al anuncio oficial, no te pierdas el glorioso regreso de Skate, Max y el resto de personajes en el siguiente tráiler de la serie de lucha, que es una de las más llamativas del catálogo de SEGA. El nuevo juego implementará características similares a los juegos clásicos, pero en base a nuevas mecánicas, las cuales, por ejemplo, permitirán ejecutar nuevos combos.

Streets of Rage 4 - Retro Reveal