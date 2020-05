Se trata de uno de las apuestas más esperadas por los seguidores de Apple. Sus gafas de realidad aumentada ya son casi una realidad, lo que ha desatado toda una marabunta de rumores. Algunos de ellos, recientemente, han sido confirmados por el youtuber Jon Prosser, especializado en los productos de la marca. En su vídeo (que acumula más de 200.000 visitas en menos de 24 horas) filtra datos especialmente precisos e interesantes: características, funcionamiento y precio.

Las Apple Glass costarán 499 dólares más el precio de la graduación de las cristales

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es el precio: según el youtuber, las Apple Glass costarán 499 dólares más el precio de la graduación de los cristales . De tal modo que, una vez adaptados a la visión de cada persona, se insertarían sin ningún problema en la montura. Sobre el material con el que estarían fabricadas, Prosser reconoce haber visto un prototipo en plástico, pero es altamente probable que la versión final esté realizada en otro diferente. Lo que quiere decir que es posible que éste aún pueda variar un tanto antes de su salida al mercado.

Para utilizarlas y sacarles el máximo partido, es absolutamente necesario contar con un iPhone. ¿Por qué? Porque será este dispositivo el que se encargará de procesar los datos, algo similar a lo que ya ocurrió con el Apple Watch. Y para ello contará con un sensor LiDAR en la patilla derecha, que controlará el entorno y lo recogerá en un mapa 3D.

Hay que subrayar que las Apple Glass no contarán con una cámara, como si portaban las Google Glass. Precisamente, por evitar los problemas de privacidad que surgieron con éstas, han decidido no incluirlas. No obstante, cada lente contará con una pantalla, cuya interfaz (lo que verá en usuario al utilizarlas) ha sido denominada como Starboard. En cuanto a la carga de la batería, Prosser ha desvelado que será inalámbrica a través de un cargador de plástico incluido en la caja.