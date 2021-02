Epic Games va a por todas y seguirá invirtiendo en juegos exclusivos para PC

Epic Games lleva tiempo en el epicentro de varias polémicas a raíz de los contratos temporales de exclusividad que está cerrando con equipos desarrolladores y editoras de videojuegos para su plataforma Epic Games Store, una práctica que no se va a detener en 2021. Recientemente, desde la compañía se aseguró que se utilizará esta estrategia para ganar cuota de mercado.

En un comunicado se destaca que no solo seguirá invirtiendo en exclusivas, sino que se intensificarán las negociaciones con estudios. “Tendremos más exclusivas en los próximos dos años que cualquiera que haya publicado hasta ahora”, explica la nota de la empresa. Si atendemos a los datos publicados en su sitio web, Epic Games Store ha logrado cerrar más de un centenar de contratos de exclusividad temporal durante los últimos dos años. El lanzamiento exclusivo reciente más importante es ‘Hitman 3’, que llegará a Steam el próximo año.

Actualmente, ya se han anunciado unos 20 juegos con lanzamiento exclusivo para PC en Epic Games Store, pero teniendo en cuenta las intenciones de los directivos de la plataforma, podemos esperar muchas más producciones importantes disponibles durante un periodo de tiempo limitado solo en la plataforma. ‘Chivalry 2’, ‘Kena: Brigde of Spirits’, ‘Darkest Dungeon 2’, ‘Oddworld Soulstorm’ y ‘The Wolf Among Us 2’, son algunos de los títulos confirmados para lanzarse exclusivamente en Epic Games Store. La plataforma también mantiene un acuerdo con Ubisoft para distribuir varios lanzamientos de la compañía gala sin competencia, incluido ‘Far Cry 6’, ‘The Settlers’, ‘Riders Republic’ y el remake de ‘Prince of Persia: The Sands of Time’.

Aunque controvertidos, los contratos exclusivos están ayudando a atraer la atención de nuevos usuarios a sus dominios. Otro método inapelable que utiliza la empresa para ganar audiencia es la distribución semanal de juegos gratuitos. Actualmente, Epic Games Store ya cuenta con 160 millones de usuarios y cerró el año 2020 con unos ingresos aproximados de 700 millones de dólares. Sin embargo, es importante señalar que gran parte de los beneficios proviene de los juegos producidos por la propia empresa como ‘Fortnite’ o ‘Rocket League’. Es decir, a pesar de formar parte esencial de la estrategia para ganar cuota de mercado, los contratos de exclusividad temporal no garantizan grandes beneficios para Epic.