Echar la cadena a la puerta no sirve de nada: así de fácil es abrirla

Es uno de elementos típicos de cualquier película de terror. Y no es para menos: esa fina cadena que bloquea la puerta en caso de que alguien la abra desde fuera no sirve de mucho. No porque sea muy endeble y, por consiguiente, pueda destrozarse a empujones. Sino porque ni siquiera hacer falta llegar a ese extremo para burlarla. Así lo demuestra un vídeo de TikTok que se ha viralizado en los últimos días

La usuaria @kt.89 lo consigue en apenas cinco segundos. Sí, ese es el tiempo necesario para sortear este mecanismo de seguridad

De hecho, es bastante fácil. La usuaria @kt.89 lo consigue en apenas cinco segundos. Sí, ese es el tiempo necesario para sortear este mecanismo de seguridad. Y para ello le basta un simple cable USB.

El vídeo ha provocado un terremoto en la red social, hasta el punto de acumula más de 1,4 millones de me gusta y 10.100 comentarios.