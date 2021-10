Leo Messi y Cristiano Ronaldo, irreconocibles en el nuevo eFootball

La industria del videojuego ha avanzado de forma exponencial el nivel audiovisual en los últimos años. Con el lanzamiento de las consolas de quinta generación, además, las compañías prometieron un avance digno de los últimos tiempos. Aun así, en ocasiones, aparece algún que otro juego que hace tambalear todas las promesas hechas por los creadores de la industria, como ha sido el caso del nuevo eFootball.

Tras el lanzamiento de este nuevo videojuego, la continuación de la querida saga Pro Evolution Soccer que este año ha sufrido un cambio de nombre y de estrategia con el juego gratuito, las redes han estallado por sus gráficos. Existe una larga lista de burlas hacia el juego lo que ha provocado, incluso, a la compañía a pedir perdón.

Entre los rostros más destacados por los internautas, las caras de Cristiano Ronaldo y Leo Messi han sido las más replicadas en la red. En el caso del argentino resulta prácticamente irreconocible para aquellos jugadores que están habituados a seguir el mundo del futbol.

A propósito de cirugías y de Diseño Centrado en el Usuario: El nuevo diseño a los rostros del PES 2022 es digno de análisis.



Pero Cristiano Ronaldo no se queda atrás. El astro portugués cuenta con algunas animaciones que han sido descritas por algunos usuarios como dianas de un “zombie” en una película de terror. Aunque estos dos jugadores han sido los más destacados, no son los únicos cracks del mundo del futbol que no se parecen en nada.

Raphael Varane o Paul Pogba son otros de los jugadores que han despertado los comentarios y burlas en las redes. Los dos jugadores del Manchester United han recibido mensajes de apoyo tras algunas animaciones que no son dignas de una persona de carne y hueso.

Todo ello no ha pasado inadvertido dentro del mundo del videjuego y ha llevado a Konami a tener que pedir perdón con un comunicado. La compañía nipona, que había arriesgado el nuevo lanzamiento con un cambio radical de formato, ha lamentado el estado en el que el juego ha salido al mercado y ha remarcado que trabajará en solucionarlo.

La compañía ha asegurado que siente “mucho todos estos problemas” en referencia a los técnicos que impiden que el juego cumpla con las expectativas. No solamente las animaciones han sido lo criticado por parte de los jugadores, los movimientos o el comportamiento del balón también han desesperado a aquellos que se lo descargaron.

Aunque con otra estrategia, su principal competidor con la saga FIFA seguro que miran los problemas de su competencia lo que les podría dar mayor diferencia.