Fuera de la Unión Europea, estas son las mejores opciones para tener datos en el móvil

Desde 2017, la Unión Europea anuló los cargos en las tarifas por roaming, lo que garantizó que viajar por los estados miembros de la UE (más Islandia, Liechtenstein y Noruega entre otros) fuera mucho más sencillo a la hora de comunicarse o navegar por internet. Desafortunadamente, cuando cruzamos las fronteras continentales y viajamos a Asia, Oceanía, África o América, todo cambia: desde el precio hasta la calidad de la conexión. En este caso, ¿cuáles son las mejores opciones para tener datos fuera de la UE?

Lo primero que hay que avaluar es si nos decidimos por una tarjeta SIM tradicional, el chip de memoria que se inserta en el móvil y permite al operador identificar la línea de teléfono. O si nos inclinamos por una eSIM, la tarjeta sim virtual ubicada en el hardware del móvil y de allí su nombre: “embedded Sim” o tarjeta integrada (no viene de electronic SIM).

La ventaja de la SIM tradicional es que nos permite tener los precios locales, pero tiene un problema: no siempre llegará a tiempo y no todos los países se las dan a los turistas, ya que hay que tener un domicilio local para ello. La eSim resuelve esto, pero hay que ver si el dispositivo que tenemos cuenta con esta opción. Apple, Samsung, Oppo y Huawei tienen esta opción en la mayoría de sus móviles. Al menos en aquellos con tres años o menos de antigüedad.

Sea cual sea la decisión, hay varios servicios online que permiten contratar tanto una SIM como una eSim cuando viajamos. Uno de los más conocidos es Holafly. Cuentan con más de cien países como destino y en la mayoría de ellos ofrecen datos ilimitados, a veces con un mínimo de días contratados, por ejemplo 10. Cuentan con soporte las 24 horas, asesoran sobre la posibilidad de una eSIM en nuestro móvil y permiten compartir datos con otro móvil. Su rango de precios varía dependiendo del país y la elección de tarjeta física o eSim (casi siempre unos dos o tres euros más cara en todas las empresas).

Las más caras son las del sudeste de Asia (Vietnam, Indonesia, Filipinas etc.) y Sudamérica (Uruguay, Chile, Ecuador, etc.), mientras que la más económica (no pasa de los 20 euros) es la de Estados Unidos.

Otra posibilidad es contratar las tarjetas físicas a través de MiSimCard. El trámite se realiza online y se recibe la tarjeta en pocos días. La ventaja es que sus precios son algo más económicos, dependiendo del país ofrecen conexión 5G y se trata de una empresa que ha establecido acuerdos con los principales proveedores locales. También permiten compartir dtos con otros móviles. El problema es que no está disponible en tanto países como Holafly.

Finalmente, la tercera opción es Travelsim. También cuentan con acuerdos con reconocidos proveedores, permiten compartir datos y disponen de un servicio de incidencias 24/7. Si a eso le sumamos su presencia en 135 países y la posibilidad de personalizar las tarifas, todo parece buenas noticias. El único obstáculo es que es la más cara de todas las opciones: los mismos precios por planes de 250 MB de datos que las anteriores opciones ofrecen por conexión ilimitada.

Como en todo, la clave aquí es comprar y evaluar para qué usaremos el móvil en destino: navegar en internet, compartir información, recibir llamadas… Todo influye a la hora de tomar la decisión.