Fortnite se acerca a una galaxia muy, muy lejana con cantidad artículos del Día “Star Wars”

La galaxia muy, muy lejana vuelve a estar un poco más cerca con la llegada de elementos cosméticos, armas y mecánicas de juego que recoge el popular “Fortnite”. Con el lanzamiento de la última actualización del Battle Royale, los sables de luz se integran una vez más al juego de Epic Games y desde ahora se pueden utilizar para luchar contra tus oponentes durante las partidas. Según el desarrollador, los elementos basados en la serie que se publicaron en años anteriores también estarán disponibles del 3 al 18 de mayo de 2022. Además, los jugadores pueden completar una serie de misiones para desbloquear un Empire Banner.

Las Espadas Láser han vuelto

Recoge las Espadas Láser de Luke Skywalker, las Espadas Láser de Kylo Ren y las Espadas Láser de Mace Windu por toda la isla. ¿Y las Espadas Láser azules? También hay azules, pero esta vez son de Obi-Wan.

Las espadas de luz de Luke Skywalker, Kylo Ren, Mace Windu y Obi-Wan. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Con el regreso de los artículos inspirados en “Star Wars”, Epic ha lanzado un vídeo que muestra algunas de las apariencias y sables de luz, indicando al final la llegada de un sable inspirado en el arma de Obi-Wan. El fusil explosionador E-11 también vuelve a la isla, y esta vez los jugadores podrán usarlo. ¿Cómo podéis encontrar uno? Los Stormtroopers han establecido puntos de control en busca de Obi-Wan. Id a uno de estos puntos de control y conseguid un explosionador a cambio de barras. También podéis encontrarlos tanto en cofres como por el suelo.

Entrenamiento Stormtrooper

Hablando de Stormtroopers, no dejes de completar su entrenamiento en las nuevas misiones, que estarán activas desde hoy hasta el 17 de mayo a las 06:00h, donde tenemos que confiscar un “deslizador” (también conocido como “vehículo”), confiscar y usar “contrabando de los Jedi” (también conocido como “Espada Láser”) y mucho más. Todas las misiones del 4 de mayo otorgan PE y, al completar cinco, también recibirás un estandarte del imperio.

Conjuntos de regreso

A lo largo de las festividades, todos los trajes que hayan estado en la tienda de objetos y que no pertenezcan al pase de batalla harán una reaparición intergaláctica. Los siguientes conjuntos volverán a estar en la Tienda de artículos: Stormtrooper Imperial; Kylo Ren; Zorii Bliss; Finn;Rey; Sith Trooper; Boba Fett; Fennec Shand y Krrsantan. Tan solo recordar que “Fortnite” es gratuito y dispone de versiones para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android y GeForce Now.

Fortnite - Star Wars