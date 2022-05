¿Por qué el 4 de mayo es el día de “Star Wars”? La historia tras el #MayThe4BeWithYou

Como cada año, y pese a las limitaciones propias de nuestros tiempos, son varios los aficionados de todo el mundo que no han querido faltar a su cita con el 4 de mayo como el día internacional de “Star Wars”. La saga de “La guerra de las galaxias”, puesta en pie por 20th Century Fox y la mente de George Lucas allá por 1977 en los cines estadounidenses primero y de todo el mundo después, amasando más de 2.000 millones de dólares en sus varias décadas de existencia, celebra hoy el conocido como #MayThe4th.

El juego de palabras, entre el “Que la fuerza te acompañe” del inglés y la señalada fecha, tiene un origen bastante curioso. La efeméride, como no podía ser de otra manera al tratarse de un movimiento y casi culto dedicado al fan, hay que buscarla en una publicación británica de 1979. El periódico London Evening News, coincidiendo con el cumpleaños de la, por entonces, Primera Ministra Margaret Thatcher, publicaba un simpático: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (traducido, “Que la fuerza sea contigo, Maggie. Felicidades”). Ese juego entre el 4 de mayo y el poder de la fuerza, más allá de las simpatías políticas, se extendió rápidamente entre los aficionados al punto de convertirse en el saludo estándar entres quienes conocían la saga de películas.

Desde entonces, y gracias también a la machacona insistencia tanto de Lucas como de las propias películas que continuaron la tradición, el #MayThe4BeWithYou se ha convertido en una efeméride ineludible. En 2011 llegaría la oficialización canónica del 4 de mayo como día internacional de “Star Wars”, a través de la celebración de un festival dedicado a la saga intergaláctica en Toronto, así como una serie de desfiles por todo el mundo que, por ejemplo en Madrid, son posibles gracias a la labor de la conocida como “Legion 501″.

Con el futuro de la saga cinematográfica todavía en el aire, tras una novena película que no dejó contentos ni a los fans de toda la vida ni a quienes se habían apuntado a las aventuras de Rey tras el trabajo de Rian Johnson al frente de “Los últimos Jedi”, lo cierto es que “Star Wars” sigue viva gracias a sus incursiones televisivas. Series como “El Mandaloriano” o “El libro de Boba Fett” han dado un nuevo impulso a la saga y el estreno, el próximo 27 de mayo, de “Obi-Wan Kenobi” con Ewan McGregor retomando al personaje de la segunda trilogía, promete.