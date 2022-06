Primeros detalles y tráiler de presentación de Call of Duty: Modern Warfare II

Los ejecutivos de Activision han decidido que ya era hora de estrenar el primer vídeo de “Call of Duty: Modern Warfare II”, el próximo juego de la franquicia, que, a su vez, continúa con el reinicio del nuevo “Modern Warfare”, que se lanzó en 2019 para PS4, Xbox One y PC. El juego se está desarrollando en las instalaciones de Infinity Ward, apoyado por varios estudios internos de la editora.

En el tráiler podemos observar algunas de las novedades del nuevo título, que verá la luz el 28 de octubre para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Desde su anuncio, cuando Activision mostró el logo y confirmó el lanzamiento para 2022, la productora definió el título como “La nueva era de Call of Duty”, revelando que “Modern Warfare II” será un juego ambicioso que marcará un nuevo tiempo de franquicia.

Captura del próximo "Call of Duty: Modern Warfare II". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Además del vídeo de la historia, se ha revelado “Warzone 2.0″, la evolución de su actual Battle Royale. El lanzamiento del popular formato gratuito se producirá en paralelo al juego principal, pero no guardará ningún progreso de la última entrega. Según se desprende del anuncio oficial, “Modern Warfare II” aportará nuevas tecnologías y funciones de juego. Será una experiencia completamente nueva y diferente, por lo tanto, todos los jugadores tendrán que empezar desde cero.

El modo “Warzone” se lanzó en marzo de 2020 para PS4, Xbox One y PC como parte de “Call of Duty Modern Warfare”, pero como juego gratuito independiente. Su éxito lo ha llevado a continuar recibiendo contenido con cada temporada y lanzamiento de la franquicia. Recuerda, “Call of Duty Modern Warfare II” llegará a finales de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Battle.net y Steam, después de mantener siete años de exclusividad para ordenador en la tienda de Blizzard.