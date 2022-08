Facebook quiere cambiar Wikipedia con su propia inteligencia Artificial.

Hay un problema con LA enciclopedia de la red: su credibilidad. Sn duda es uno de los proyectos de colaboración humana más grandes de la historia: más de 56 millones de artículos, editados por unos 100.000 voluntarios que agregan 564 artículos nuevos cada día (solo en la versión en inglés). Por si esto fuera poco cada segundo 2,1 artículos reciben correcciones o nuevos datos. La tarea es titánica. Y uno de los mayores desafíos es la credibilidad: no basta publicar en la Wikipedia para que lo que pongamos sea cierto. ¿Cómo confirmamos entonces la veracidad de los artículos? Ahí es donde entra Facebook y su intención de cambiar Wikipedia con su propia IA.

La mayor parte del tiempo, tanto los usuarios como los editores puedan confirmar hechos agregando hipervínculos que confirmen la fuente de determinado dato. Si esto no se hace aparece una clásica mención: cita requerida. Lo que significa que esa información no ha sido confirmada. El problema es que hay quienes, por interés u otros motivos, colocan un enlace a una web que si bien habla sobre el artículo general, no contiene ninguna mención al dato preciso. Y esto lo único que hace es difundir información errónea o hechos no comprobados.

La respuesta a esto, según Mark Zuckerberg es que Wikipedia use el laboratorio de investigación y desarrollo del gigante de las redes sociales, Meta AI, donde se ha desarrollado un modelo de aprendizaje automático (machine learning) que puede verificar automáticamente si una cita respalda una afirmación. La herramienta de Meta puede analizar de manera efectiva la información vinculada a una cita y luego cruzarla con la evidencia de respaldo, es decir con lo que se lee en el enlace. No se trataría solo de una comparación ya que el programa puede sugerir mejores referencias o la fuente original.

La idea parece en primera instancia muy buena, ya que permitiría dar credibilidad a todo lo que aparece en la gran enciclopedia de la web, pero hay un problema: ¿cómo se califica la calidad de las fuentes?

Si la única forma de confirmar que algo es cierto es ver si se puede encontrar en otro sitio de internet, entonces prácticamente cualquier afirmación podría demostrarse correcta. Ahí es donde entra el conflicto ya que hablaríamos de establecer un grado de confianza de las páginas web y aún en las webs de artículos científicos, como Science o Nature, hay artículos que se contradicen, sea porque la ciencia ha avanzado o porque los expertos han llegado a diferentes conclusiones. Ya ni hablemos de periódicos o de artículos de opinión, libros, etc.

Sin duda es un desafío, pero quizás no para que lo asuma Facebook. ¿O sí?