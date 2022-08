Llega la “Waze de montaña” para fanáticos del senderismo

El éxito de la aplicación para conducir Waze se basa en el trabajo de la comunidad. Gracias a los usuarios es posible saber dónde hay un accidente, qué carreteras han sido cortadas, cómo seguir rutas alternativas, dónde hay radares, gasolineras económicas, etc. Strava ha seguido hasta ahora un principio muy similar pero para quienes realizan sus traslados en bicicleta o deciden correr. La información obtenida por los más de 100 millones de usuarios está reconfigurando las ciudades para hacerlas más verdes. Pero ahora ha dado un paso más y extiende las rutas fuera de la ciudad y hacia las montañas, para los fanáticos del senderismo y el trail.

De acuerdo con los datos obtenidos por millones de usuarios y excursionistas, en nuestro país las actividades de senderismo han aumentado más de un 130% tras la pandemia. Además, Strava ha revelado las rutas más populares entre los aficionados a este deporte, y el Camino de Santiago es sin duda el destino favorito, con 5 segmentos en el top de los más transitados. De hecho, desde la pandemia, la cantidad de usuarios de Strava que comparten sus actividades de senderismo se ha triplicado. Los deportes de montaña, como la bicicleta de montaña, el senderismo y el trail running, están creciendo el doble de rápido que los que se practican sobre asfalto, como por ejemplo, el ciclismo de carretera.

Otro dato significativo es que en España, más de la mitad de las mujeres usuarias han subido a Strava caminatas durante el verano. Una tendencia al alza desde la llegada de la pandemia que ha llevado a millones de atletas alrededor del mundo a practicar más deportes al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Esto ha llevado a que la app habilite una nueva funcionalidad: Trail Routes. Se trata de una herramienta para dar a conocer nuevas rutas, con información exclusiva de los senderos más populares, puntos de inicio con acceso a mapas en 3D así como la afluencia de las rutas según la época del año y la franja horaria.

Para crear los mapas gran parte de la información se ha obtenido gracias a los usuarios que comparten sus actividades. A partir de eso se ha elaborado un perfil de usuario medio y se puede saber cuánto tiempo se tarda por lo general en completar una, qué época del año es la más adecuada por clima y visitantes. También anticipan las cuestas más empinadas y existe la posibilidad de descargarse el mapa para no depender de tener o no tener señal.

La idea es muy buena y seguramente (como ocurrió con Waze) a medida que se sumen más usuarios, habrá más información. Pero ahora, en los primeros pasos, hay algunos detalles a mejorar. El primero y el más importante es que, teniendo en cuenta que se trata de actividades al aire libre y alejadas de centros urbanos, debería contar con alguna configuración de emergencia o seguimiento para alertar en caso de accidente, aunque sea una torcedura de tobillo. Otro detalle es que los mapas no cuentan, por ahora, con mucha información fundamental, como ser lugares para avituallamiento, si es posible hacerla con menores o si hay que llevar algún equipo especial. Solo se ve, la distancia, el tiempo y el grado de dificultad.

También, teniendo en cuenta que se puede ver las épocas más concurridas, sería interesante que se puedan ver eventos especiales por época, en cada ruta: la floración de la lavanda, el día a día del cambio de las hojas en otoño o las migraciones de ciertas aves. Teniendo en cuenta que no hay muchas alternativas similares y que muchos usuarios recorrerán el sendero por primera vez con esta aplicación, la posibilidad de incluir información, por ejemplo en formato podcast, de la ruta al Teide (una de las más populares) también podría agradecerse. Recorrer un camino aprendiendo sobre el entorno sin depender de un libro ayudará no solo a disfrutar más, sino también a protegerlo. En este sentido Strava señala que se deben cumplir las normas de la comunidad, como cuidar los senderos, no alterar el ecosistema y demás. En este apartado, y ahora que está tan de modo levantar monolitos de piedra, también se podrían subir imágenes que mostraran las malas prácticas.