Así es el X-37B: el avión militar cuyos objetivos son un misterio

FOTO: US Air Force

Diseñado a principios de los años 2000, el Boeing X-37B es, en pocas palabras, una nave espacial robótica reutilizable. Se trata de una nave no tripulada, inspirada en el Boeing X40, solo que algo más grande (poco más de 8 metros de largo) y capaz de sobrepasar los 28.000 km/h. Originalmente fue un proyecto liderado por la Nasa, pero muy pronto pasó a otra agencia, igual de conocida pero menos deseosa de publicidad: la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa o DARPA, por sus siglas en inglés. Su última misión fue estar en órbita alrededor del planeta y lo hizo durante 2,5 años para regresar hace pocos días. Un tiempo que ha convertido a esta nave en la que más tiempo ha pasado en órbita y ha regresado. Pero… ¿cuál es su objetivo?

El X-37B regresó al Centro Espacial Kennedy de Florida tras realizar diferentes experimentos en el espacio, como el análisis de diferentes semillas que crecen en un entorno de gravedad cero. Pero estos no serían los únicos, según denuncian diferentes fuentes: también habría realizado misiones de reconocimiento militar que no se han hecho públicas. Sí se sabe que el X-37B desplegó un satélite fabricado por los cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. llamado FalconSat-8. Este tenía cinco pruebas distintas, incluyendo un “propulsor de plasma, una antena de metamateriales, un experimento con nanotubos de carbono y un dispositivo de aumento y control de energía”, según un comunicado de las fuerzas aéreas estadounidenses.

El X-37B en la base aérea Vandenberg después de pasar casi dos años en órbita. (Photo credit: Boeing) FOTO: (Photo credit: Boeing)

¿Qué capacidades tiene esta nave? De acuerdo con las Fuerzas Aéreas“el programa incluye orientación, navegación y control avanzados, sistemas de protección térmica, aviónica, estructuras y sellos de alta temperatura, aislamiento reutilizable, sistemas de vuelo electromecánicos livianos, sistemas de propulsión avanzados, materiales avanzados y vuelo orbital autónomo, reingreso y aterrizaje”. Obviamente deja mucho a la interpretación y si a eso se une que ha pasado de un proyecto de la Nasa a uno de la agencia DARPA, las suspicacias para algunos expertos son muchas.

En julio de 2019, la ex-secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Heather Wilson, señaló que el X-37B era capaz de cambiar de órbita para “permitir actividades secretas " sin ser detectado. Un año más tarde, el astrónomo de Harvard, Jonathan McDowell, apuntó a los satélites lanzados desde el X-37B: su puesta en órbita no se habría informado, como lo requiere la Convención de Registro de las Naciones Unidas, para que otros miembros de la convención no tuvieran esa información. A esto habría que sumarle la especulación rusa: se trata de una nave no tripulada con capacidad de llevar armamento nuclear.

La realidad es que queda mucho por saber del X-37B. Y así sería durante un largo tiempo ya que sus misiones están clssificadas.