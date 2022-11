Ya está aquí el Spotify Wrapped 2022 con el resumen de la música que has escuchado este año

Spotify ha lanzado hoy Wrapped 2022, el resumen personalizado para cada uno de los 456 millones de usuarios de la plataforma que realiza cada año. Bajo un cuidado diseño y en un formato similar al de los estados de cualquier red social, Wrapped muestra una serie de estadísticas y conclusiones sobre el consumo de música que cada usuario ha realizado en Spotify durante el año, hasta el 31 de octubre.

Inicio de Wrapped 2022. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Entre esas estadísticas se encuentran los 5 artistas más escuchados, el número total que han pasado por tus oídos en estos diez meses, las 5 canciones más reproducidas y los géneros musicales más consumidos, así como otros contenidos.

Spotify Warpped 2022. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Como novedad, Spotify ha incluido este año tu personalidad musical. Esta se basa en los géneros que escuchas para asignarte una de entre 16 categorías, por ejemplo “aventurero” o “especialista”, y es una idea similar al Aura presente en anteriores Wrapped, una categorización por emociones en base a los estilos de música más consumidos. También ha incluido el estado de ánimo musical que mejor describe tus mañanas, tardes y noches.

Spotify te dice tu personalidad musical. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Wrapped 2002 incluye una playlist con las 100 canciones que más has escuchado en 2022, que puedes añadir a la biblioteca de tu cuenta, y otros contenidos que aparecen disponibles una vez has reproducido Wrapped 2022. Estos son los mensajes de artistas que recogen vídeos de algunos de los que más has escuchado, generalmente hablándote de lo contentos que están por tener millones de seguidores en Spotify y que tú estés entre ellos, seguidos de la reproducción de alguno de sus temas.

Wrapped te informa del número de artistas que has escuchado en lo que va de año. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por último, la plataforma también te presenta “Los temazos que te has perdido” para que puedas descubrir lo que ha sido tendencia entre otros oyentes con un perfil similar al tuyo. Al igual que los mensajes de artistas, se muestran en formato vídeo, con cada canción acompañada del nombre de un par de esos usuarios de Spotify que la plataforma destaca. Todos estos contenidos quedan recogidos, junto al propio Wrapped que puedes reproducir las veces que quieras, en el apartado Tu resumen del 2022.

Ahora, debes tener en cuenta que para acceder a Wrapped debes usar la app de Spotify en móvil, no aparece ni en la versión web ni en el programa para ordenador. Simplemente, abre la app en un móvil Android o iOS y encontrarás el mensaje de bienvenida al Wrapped 2022 en la pantalla de inicio de la aplicación.