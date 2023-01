El gadget del sábado: Huawei FreeBuds 5i, la mar de buenos

Si la vida te da limones, haces limonada… A falta de pan buenas son tortas… Esto es lo que deben haber pensado en Huawei cuando comenzó el veto al uso de los servicios de Google en sus dispositivos móviles. ¿La consecuencia? Se han centrado en sus productos de audio y han conseguido muy buenos resultados. El último ejemplo son los FreeBuds 5i, unos cascos intraneurales que quieren ser escuchados.

Obviamente son la siguiente generación de los FreeBuds 4i y traen mejoras en el peso (pasan de 5,5 gramos a 4,6 gramos cada uno) en cancelación de ruido y en autonomía. En diseño, en cambio, son casi un calco de sus predecesores. Los materiales utilizados, sobre todo en el estuche con apariencia de piedra y superficie porosa, resultan bastante elegantes. Vienen en tres colores: azul, blanco y negro.

En lo que a sonido respecta, que es lo importante, reproducen música y voz con una muy buena calidad, al menos hasta el 85% del volumen, cuando ya se aprecian ciertas distorsiones. La cancelación de ruido no llega al nivel de los FreeBuds Pro (principalmente debido a que tienen un micrófono menos, dos en lugar de tres, para captar el sonido ambiente), pero hacen un muy buen trabajo y permiten configurar que tipo de cancelación queremos según se trate de la cantidad de ruido que nos rodea.

Ambos micrófonos también ayuden a que nuestra voz llegue bastante mejor durante llamadas en ambientes complicados. Huawei se ha esmerado en dejar claro que sus códigos de sonidos, los famosos codecs, sean adecuados para transmitir sonido real.

En cuanto a controles, mantienen la posibilidad de gestos táctiles que permiten subir o bajar el volumen, pasar a la siguiente pista o coger una llamada. Quienes tengan un móvil Huawei también podrán usarlo para disparar la cámara, dando dos toques. Al emparejarlos es posible ver todos los gestos programados.

Por último, la autonomía. Si bien no llega a las 30 de los FreeBuds Pro, se queda muy cerca con un total de 28 horas, más que otros auriculares de “mayor solera”. Con una carga y la función de cancelación de ruido, tenemos seis horas ininterrumpidas y el estuche de carga almacena el resto de la batería, que incluye un sistema de carga rápida que en 15 minutos nos brinda cuatro horas extras de reproducción (eso sí, sin la cancelación de ruido).

Si a esto le sumamos que están por debajo de los 100 euros (€89 para ser específicos con la oferta de Huawei), se trata de unos cascos muy interesantes. Pero hay que tener en cuenta algunos factores: son cómodos para usar durante un par de horas pero no tanto como rinde su batería: luego de una película completa ya comienzan a sentirse claramente. No son para hacer deporte, tanto por la posibilidad de que se caigan (se ajustan bien si no saltamos) como por su resistencia al polvo y las salpicaduras. Son muy buenos para viajes cortos, para el día a día y para hacer llamadas. Para usos más prolongados y condiciones exteriores muy húmedas, hay otras alternativas.