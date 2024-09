Adiós a la función más característica de Telegram: ya no tendrás tanta privacidad

Una de las características más distintivas de Telegram ha sido siempre su privacidad, algo que llamó la atención de la clase política. Fue precisamente eso lo que provocó su cierre en muchos países debido a la sospecha de su uso para actividades delictivas. Y ahora ha tomado una medida al respecto.

Unas semanas atrás, Pavel Durov, CEO de la app, fue arrestado en Francia bajo el cargo de permitir que “la actividad delictiva continuara sin disuasión en la aplicación de mensajería”. Puede que esto haya llevado a pensar que quizás tanta privacidad no era buena idea y Telegram ha eliminado de su página de preguntas frecuentes el texto que decía que los chats privados estaban protegidos y que "no procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos".

El portavoz de Telegram, Remi Vaughn, ha señalado que el código fuente de la aplicación no ha cambiado: “Los chats privados también siguen siendo privados, aunque siempre puedes informar de un nuevo chat entrante a los moderadores utilizando Bloquear > Informar. Cualquiera puede consultar el código fuente abierto de Telegram y ver que no hubo cambios”.

Al mismo tiempo Durov emitió su primera declaración pública desde su arresto, a través de su canal de Telegram, prometiendo moderar más el contenido en la plataforma, un cambio notable en el tono después de que la empresa dijera inicialmente que no tenía "nada que ocultar".

I'm still trying to understand what happened in France. But we hear the concerns. I made it my personal goal to prevent abusers of Telegram's platform from interfering with the future of our 950+ million users.



