Amazon sufre una caída masiva a nivel mundial: Alexa, Prime o Canva afectados

Una caída a nivel mundial está afectando a los servicios del gigante del comercio electrónico Amazon. La caída de AWS (Amazon Web Services) afecta a diferentes aplicaciones y páginas web Alexa, Amazon Prime y Prime Video, Canva, Asana, Duolingo o Fornite.

Según están reportando los usuarios, la web de Jeff Brezos comenzó a dar problemas sobre las 09:00 (hora española).

La información facilitada por Downdetector desvela que el 52% de los usuarios tiene problemas para entrar en la página de inicio mientras que el 28% denuncia la imposibilidad de finalizar la compra.

AWS , uno de los proveedores digitales más importantes del mundo, ha confirmado este lunes que está atravesando un aumento en las tasas de error y latencias para varios servicios de AWS en la región US-EAST-1 -correspondiente al norte de Virginia.

"Este problema también podría estar afectando la creación de casos a través del Centro de soporte de AWS o la API de soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender la causa raíz", indicó la compañía en un comunicado, informa Efe.

Mientras en Estados Unidos la caída es total, en Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, sí que están operativos, mientras que otros presentan los mismos fallos de acceso que en EEUU.

Sin embargo, de los problemas que se están denunciando en el resto del mundo todavía no han dado una explicación.