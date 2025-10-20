Una caída mundial de Amazon Web Services provoca fallos en cascada en múltiples plataformas

Una caída mundial de Amazon Web Services (AWS) está provocando fallos de funcionamiento en múltiples plataformas de Internet. AWS es la plataforma de computación en la nube de Amazon que ofrece infraestructura y servicios -almacenamiento, bases de datos, cómputo y seguridad, entre otros- que utilizan muchas aplicaciones y sitios web.

Entre los servicios afectados por esta caída se encuentran los de Amazon -incluyendo a la propia tienda, Prime Video o el asistente Amazon Alexa- junto a otros de terceros como Canva, Duolingo, Crunchyroll o la IA Perplexity.

