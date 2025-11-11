Apple se lo piensa dos veces con el iPhone Air y no habría una segunda generación en 2026

Los móviles ultradelgados iban a ser la gran revolución en diseño e innovación de este 2025 pero, como tantas otras cosas, parece que al final no lo será tanto. Primero llegó el Galaxy S25 Edge, con sus 5,8 mm de grosor, en mayo, y en septiembre lo hizo el iPhone Air, que lo bajaba aún más hasta los 5,6 mm. Que las ventas del primero no han sido buenas no es un secreto -se habla de ventas un 74 % inferiores al Galaxy S25 Plus- y hay rumores de que Samsung habría cancelado su modelo y no habrá una segunda generación. Algo similar habría sucedido con el modelo de Apple y, aunque no hablamos de una eliminación del producto del catálogo de la compañía, sí de un retraso por el que no habrá un iPhone Air 2 en 2026.

Según publica The Information, la compañía de Cupertino ha decidido no lanzar la segunda generación del iPhone Air el próximo septiembre, mes en el que presenta cada año sus nuevos modelos. El medio añade que Apple ya ha reducido drásticamente la producción de la primera versión.

Las mejoras del iPhone Air 2

El iPhone Air se lanzó como un producto independiente de la línea iPhone 17, sin incluir la numeración que llevaban el resto de los smartphones de Apple, lo que apuntaba a que en 2026 tocaría un iPhone Air 2 junto a los iPhone 18. A pesar de la expectación inicial, esta no se ha traducido en ventas y esto ha modificado los planes de Apple.

El iPhone Air de segunda generación habría abordado la principal crítica que ha tenido la primera. Además de contar con un diseño aún más delgado, también tendría una batería de mayor capacidad e incorporaría una cámara de vapor para disipar el calor, algo que en los smartphones de Apple solo tienen los modelos Pro.

Apple podría cambiar la fecha de lanzamiento de parte de la línea iPhone

Otro aspecto que destaca The Information es que Apple podría cambiar la tradicional fecha de lanzamiento en septiembre de parte de la línea iPhone. Así, este mes quedaría reservado para los modelos tope de gama, el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max en 2026.

¿Y qué pasaría con el iPhone 18? Su lanzamiento se retrasaría hasta la primavera de 2027, y Apple lo haría coincidir con el del iPhone 18e y también el iPhone Air 2. De esta manera, el mes fuerte de los iPhone dejaría de ser solo septiembre.