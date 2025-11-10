Las 5 funciones de conectividad por satélite que podrían llegar al iPhone

Apple comenzó a lanzar funciones de conectividad satelital con los iPhone 14 en 2022. Entonces llegaron Emergencia SOS vía satélite y Buscar vía satélite, posteriormente Asistencia en carretera vía satélite y Mensajes vía satélite. Mark Gurman, especialista en Apple de Bloomberg, ha revelado que la compañía está desarrollando una nueva serie de funciones de conectividad por satélite para el iPhone que forman parte de una estrategia para ampliar las opciones de conexión de sus usuarios más allá de las operadoras móviles tradicionales.

Gurman afirma que dentro de Apple se han mantenido conversaciones internas sobre si la compañía debería lanzar su propio servicio de satélites. Sin embargo, algunos ejecutivos sostienen que Apple no es una operadora y no debería comportarse como tal.

Las 5 nuevas funciones de conectividad por satélite del iPhone

Entre las funciones de conectividad por satélite que podrían incorporarse en futuras generaciones del iPhone se incluyen:

Satélite sobre 5G: los iPhone que se lancen en 2026 podrían ser compatibles con 5G NTN, una tecnología que permite a las torres de telefonía utilizar infraestructura satelital para ampliar la cobertura.

los iPhone que se lancen en 2026 podrían ser compatibles con 5G NTN, una tecnología que permite a las torres de telefonía utilizar infraestructura satelital para ampliar la cobertura. Compatibilidad con fotos en los mensajes por satélite: Apple podría permitir pronto que los usuarios envíen imágenes a través de la app Mensajes mediante conexión satelital, ampliando la función actual que solo admite el envío de texto.

Apple podría permitir pronto que los usuarios envíen imágenes a través de la app Mensajes mediante conexión satelital, ampliando la función actual que solo admite el envío de texto. Marco de trabajo satelital para apps de terceros: los desarrolladores del ecosistema Apple podrían obtener acceso a una API que les permita integrar la conectividad por satélite en sus aplicaciones. Sin embargo, la compatibilidad variará y no todas las funciones o servicios serán compatibles.

los desarrolladores del ecosistema Apple podrían obtener acceso a una API que les permita integrar la conectividad por satélite en sus aplicaciones. Sin embargo, la compatibilidad variará y no todas las funciones o servicios serán compatibles. Uso natural: los usuarios de Apple podrían dejar de tener que apuntar manualmente sus dispositivos hacia el cielo para establecer la conexión con un satélite, permitiendo así una conexión más fluida.

los usuarios de Apple podrían dejar de tener que apuntar manualmente sus dispositivos hacia el cielo para establecer la conexión con un satélite, permitiendo así una conexión más fluida. Apple Maps con conexión satelital: esta función permitirá navegar en Apple Maps incluso sin cobertura móvil ni acceso a Wifi.

Apple depende de la infraestructura de satélites de Globalstar y habilitar las funciones mencionadas requeriría una importante actualización de su red y de los sistemas asociados. Por otro lado, se ha conocido que Globalstar mantiene conversaciones con SpaceX sobre una posible adquisición, lo que podría acelerar el despliegue de estas capacidades para Apple.

Apple también planea ofrecer estas funciones por satélite de forma gratuita, como ha hecho hasta ahora con las ya operativas, aunque los usuarios podrán pagar a las operadoras, a SpaceX u otros proveedores por acceder a servicios más avanzados.

Gurman señala que, mientras SpaceX firma acuerdos con operadoras para habilitar llamadas telefónicas y de vídeo mediante conexión satelital, Apple, por ahora, no tiene planes de ofrecer capacidades similares.

Las funciones de conectividad satelital del iPhone disponibles en España

Cuando Apple lanzó las primeras hace tres años, con disponibilidad entonces solo en Estados Unidos y Canadá, dijo que serían gratuitas durante el primer año. Luego ha extendido ese periodo varias veces y actualmente Apple tiene como límite noviembre de 2026. Son los usuarios de los iPhone 14 en adelante quienes pueden hacer uso de ellas. Las que ya están operativas en España son:

Emergencia SOS vía satélite : permite enviar mensajes de texto y ubicación a los servicios de emergencia cuando no hay cobertura móvil ni Wifi.

: permite enviar mensajes de texto y ubicación a los servicios de emergencia cuando no hay cobertura móvil ni Wifi. Buscar (Find My) vía satélite: permite compartir tu ubicación con tus contactos en la app Buscar cuando estás fuera de cobertura móvil y sin Wifi.

Las que aún no han llegado al iPhone en España