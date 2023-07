Así improvisan las Fuerzas Armadas de Ucrania un cañón antiaéreo con 6 rifles de asalto AK-74.

Una guerra, entre muchas otras cosas, obliga a sacar de donde no hay y de eso ya hemos visto varios ejemplos en la de Ucrania: misiles crucerodesarrollados por voluntarios, drones detectores de minas creados por un ucraniano de 17 años o el sistema de reconocimiento de artillería BARAK que es el resultado de la colaboración entre civiles y el Ejército. Un nuevo caso de armamento improvisado ha trascendido estos últimos días en medios sociales con los vídeos de soldados ucranianos operando y haciendo fuego con un cañón antiaéreo construido a partir de media docena de rifles de asalto AK-74.

En las imágenes se pueden ver el improvisado cañón antiaéreo, con su mirilla metálica en forma de cruz y sobre un trípode, haciendo fuego contra un objeto aéreo sin identificar, probablemente un dron. Estos están siendo una amenaza constante para los soldados de ambos ejércitos y no es raro que intenten abatirlos, aunque es muy complicado hacerlo desde tierra con un fusil de asalto.

Junto al soldado que dispara los AK-74 puede verse a otro que también hace fuego utilizando una ametralladora ligera Degtiariov DP-27. Esta es un arma diseñada por la Unión Soviética hace prácticamente un siglo, entró en producción en 1928, pero las necesidades de la guerra han hecho que el Ejército de Ucrania la recupere.

Los seis AK-74 empleados están montados sobre una estructura interna, con un asa de carga central y un sistema de gatillo que está vinculado a los seis gatillos de los AK-74. Una sola pulsación hace que los seis hagan fuego simultáneamente. En el siguiente vídeo se pueden apreciar algunos detalles del sistema y su proceso de fabricación.

