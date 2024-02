Así es Orca, el nuevo submarino no tripulado 'extra grande' de la Armada de EE.UU.

La Armada de Estados Unidos cuenta desde este año con una nueva categoría de drones que emplea una denominación nada sencilla. Orca es el primer Vehículo Submarino No Tripulado Extra Grande, VSNTEG o XLUUV si atendemos a sus siglas en inglés, del Ejército estadounidense. Boeing entregó la primera unidad de las cinco previstas el pasado diciembre y las siguientes llegarán a lo largo de los próximos meses. Y sí, puede considerarse un dron submarino autónomo extra grande con sus 26 metros de eslora, 2,5 de ancho y 80 toneladas de peso.

"Es la culminación de más de una década de trabajo pionero, desarrollando un vehículo submarino de largo alcance, totalmente autónomo y con una gran capacidad de carga útil que puede operar de forma completamente independiente de una nave nodriza", señaló Ann Stevens, vicepresidenta de sistemas marítimos y de inteligencia de Boeing, con motivo de la entrega de Orca a la Armada.

El calificado por Stevens como "el UUV más avanzado y capaz del mundo" ha sido diseñado para ser altamente modular y poder adaptarse a diferentes tipos de misión. Según Boeing, su módulo principal, de 16 metros, proporciona "guía y control, navegación, autonomía, conciencia situacional, comunicaciones básicas, distribución de energía, propulsión y maniobrabilidad, y sensores de misión".

We’ve delivered the first Orca XLUUV to the @USNavy!



More than a decade of pioneering work went into developing Orca, a new class of autonomous submarine that can perform long-duration critical missions in contested and changing waters.



Release: https://t.co/Xh8bo61dFrpic.twitter.com/MeXTMbx2dT