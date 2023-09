Así son los módulos de combate teledirigidos Shablya con los que Ucrania equipa a su ejército.

El Ministerio de Defensa de Ucraniaha autorizado el uso por parte de su ejército del primer RWS diseñado y fabricado por una compañía ucraniana. Los RWS o estaciones de armas controladas remotamente son sistemas que pueden montarse en una variedad de vehículos y con diversas armas para diferentes tareas que un operador puede llevar a cabo desde una distancia segura. Shablya es el RWS desarrollado por Roboneers con el que ha comenzado a equiparse el Ejército de Ucrania. Roboneers también fabrica los UGV (vehículos terrestres no tripulados, por sus siglas en inglés) Iron Clad y Camel, así como el sistema de comando y control Outpost.

Shablya, según ha explicado el Ministerio de Defensa este viernes, puede llevar a cabo tareas de reconocimiento, identificar objetivos en el campo de batalla y atacar fuerzas enemigas, así como combatir vehículos blindados ligeros y posiciones de fuego enemigas. La colaboración entre los ingenieros de Roboneers y el ministerio ha permitido acelerar su desarrollo para que ya pueda ser usado por las Fuerzas Armadas.

Shablya. Roboneers.

En una publicación en Telegram este viernes, junto a una imagen del ex primer ministro británico Boris Johnson con varias unidades del RWS en un almacén, el Ministerio de Defensa señaló que se habían puesto en funcionamiento tres Shablya. “Estamos contentos de que el Shablya ucraniano sea muy apreciado, no sólo por nuestros soldados y el Ministerio de Defensa, sino también por grandes amigos de Ucrania como el ex primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson" afirmó en la publicación el líder del equipo de desarrollo.

La torreta de control remoto Shablya se puede instalar en vehículos, plataformas terrestres no tripuladas, trincheras, búnkeres y otros lugares. El módulo se puede equipar con ametralladoras, lanzagranadas automáticos así como con otras armas. Shablya puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2 kilómetros y su rango de detección de vehículos alcanza hasta los 5 kilómetros y hasta los 1.800 metros en el caso de las personas.

La torreta está equipada con varias cámaras de vídeo, otra térmica y un telémetro. Éstos medios de detección, observación y control remoto permiten a los operadores abrir fuego desde un lugar seguro. El peso de Shablya, sin munición, es de 180 kilos y sus dimensiones son 1.220 x 830 x 510 mm.

Recientemente, el batallón ucraniano Volki Da Vinchi equipó módulos de combate Shablya con ametralladoras de 7.62 mm montadas en una plataforma terrestre no tripulada Rys para llevar a cabo misiones de combate a distancia, informa el medio Militarnyi.