Cómo un escocés enfadado con su banco creó el cajero automático y su mujer el número PIN.

Es 1965 y la única manera de sacar dinero del banco es acudiendo a una sucursal y que te lo den personalmente en la ventanilla. Aún no existe la tecnología para distribuirlo de otra forma y lo normal era tener reservado un día para ir al banco. Sus horarios coinciden con el de la mayoría de los trabajos y eso dificultaba a mucha gente poder obtener su dinero cuando lo necesitaban. John Shepherd-Barron, como muchos otros británicos de la época, dedica los sábados a ir en coche hasta su banco, pero llega una ocasión en la que cuando llega ya está cerrado y le resulta imposible obtener su dinero. Molesto por no haber podido sacarlo y dándole vueltas al tema, ese mismo día tuvo una idea que cambiaría el mundo.

'Se me ocurrió que debía haber una forma de obtener mi propio dinero, en cualquier parte del mundo o del Reino Unido. Se me ocurrió la idea de un dispensador de tabletas de chocolate, pero sustituyendo el chocolate por dinero en efectivo', contó Shepherd-Barron a la BBC en 2007. 'Me pregunté, ¿por qué no reemplazar el chocolate por dinero en efectivo?' Existía un precedente de máquinas para dispensar dinero en los años 30, inventado por el armenio Luther George Simjian, pero no logró obtener la confianza de los bancos.

Treinta años después, las máquinas expendedoras de chocolatinas eran comunes y el referente en el que se fijó Shepherd-Barron para su cajero automático, que aún sería bastante diferente de los que conocemos en la actualidad. El escocés acudió con su idea al director de su sucursal de Barclays, quien mostró interés en la propuesta. La empresa en la que trabajaba Shepherd-Barron, De La Rue, un fabricante británico de impresoras y papel de seguridad, entregó el primer cajero automático a Barclays dos años después. Se llamaba Barclayscash y comenzó a funcionar el 27 de junio de 1967 en una sucursal de Barclays en Enfield.

El actor Reg Varney usando el primer cajero automático en su inauguración el 27 de junio de 1967. Wikimedia.

Todavía no había tarjetas de débito y, en realidad, se trataba de un sistema que permitía intercambiar cheques previamente sacados en la ventanilla del banco, con un valor de 10 libras cada uno, por su equivalente en dinero contante y sonante. Si un cliente quería sacar 30 libras, debía introducir tres de estos cheques en el Barclayscash.

Ahora, no valía cualquier cheque. Los que funcionaban con el cajero estaban impregnados con Carbono-14 que la máquina podía detectar y así validar el cheque para después entregar el dinero. Para despejar las dudas sobre la seguridad de usar un material radioactivo, Shepherd-Barron aseguró que 'para que hiciera algún daño al portador tendría que comerse unos 136.000 de ellos'.

El segundo elemento en la ecuación era el número PIN que reforzaba la seguridad del sistema. La autoría del Personal Identification Number no corresponde solo al inventor escocés sino también a su mujer, Caroline. Shepherd-Barron quería que tuviera seis dígitos, pero ella le convenció de que eran demasiados números y eso lo hacía complicado de recordar. Caroline creía que un número de 4 dígitos funcionaría mucho mejor y así nació el PIN que hoy conocemos.

Pese a ser el inventor del primer cajero automático, Shepherd-Barron no supo capitalizarlo. Ni siquiera lo patentó y no fue reconocido de forma oficial como tal hasta 2005, cuando fue condecorado con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la banca como 'inventor del cajero automático'.

Fue otro escocés, James Goodfellow, quien sí patentó tanto el cajero automático como el número PIN en 1966, aunque su cajero, más avanzado que el de Shepherd-Barron, llegaría con posterioridad al de este. 'Shepherd-Barron inventó un dispositivo radiactivo para retirar dinero. Yo inventé un sistema automatizado con una tarjeta cifrada y un número PIN, y ese es el que se utiliza hoy en día en todo el mundo', señaló Goodfellow sobre el cajero de Shepherd-Barron.