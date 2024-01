La comparativa del miércoles: Huawei FreeBuds Pro 3 vs. Air Pods Pro 2

No vamos a ir con sutilezas, sino directamente a los factores centrales que pueden llevarte a elegir unos auriculares sobre otros. Apple y Huawei son marcas muy conocidas. La primera, por crear un ecosistema en el cual todo funciona como la seda: ligero, de calidad y, también para qué negarlo, caro. La segunda ha recuperado el tercer puesto a nivel global en venta de smartphones de alta gama. Ha sido penalizada por Google y ha creado algunos de los wearables más interesantes del mercado. Entre ellos los FreeBuds Pro 3. ¿Son tan buenos como para un cara a cara con los AirPods Pro 2?

En lo que a diseño respecta (empezamos por lo menos comprometido) los auriculares de Apple vienen con un estuche algo más recto que su competencia china y un poco más pesados. Solo están disponibles en blanco (Huawei los tiene en gris, blanco y verde) y la patilla de los AirPods es más redondeada. Pesan casi lo mismo, tanto individualmente como en su estuche de carga. Los dos tienen almohadillas de silicona. Aquí es cuestión de gustos.

En batería, Huawei es ligeramente superior… en los papeles. Esto obviamente depende del uso que le demos, la conectividad, si alternamos entre música, vídeos, llamadas… Casi iguales la verdad. La gran diferencia en este aspecto es que los Huawei se cargan muy rápido, más que los AirPods. Y aquí es donde comenzamos con lo que probablemente sea el aspecto determinante en la comparativa. Más que el diseño, la batería o el sonido bruto, es el software de ambos lo que marca la diferencia.

Ejemplos: ambos tienen la capacidad de conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo para ir cambiando entre uno y otro. El modelo de Huawei lo hace con cualquier tipo de gadget, los de Apple, en cambio, precisan de un inicio de sesión inicial y solo es posible con dispositivos de la marca. Lo cual es un límite a tener en cuenta.

Otro detalle. Los de Huawei son mucho más personalizables. Su aplicación de sonido permite más juego en el ecualizador, los gestos de control, todos personalizables, incluyen uno más (los tres toques rápidos de los FreeBuds) y en el apartado de Cancelación de Ruido Activa (ANC por sus siglas en inglés), tienen más modos: 3 a 1.

Esto nos lleva a la ANC. Si bien en ambos es sobresaliente, la ANC se basa principalmente en el software de detección de ruidos, capacidad de bloquearlos y la calidad de los micrófonos que los detectan. Huawei ha hecho un mejor trabajo gracias al software y al micrófono. Y esto no solo se nota en la ANC sino también en las llamadas y en los vídeos que grabamos con los cascos puestos.

Ambos son resistentes al sudor y al polvo y la nueva generación de los AirPods ya incluye conexión USB tipo C. Y un grabado gratuito en el estuche. Todo ello por €279. Por su parte, los FreeBuds Pro 3 cuestan €199 e incluyen una pulsera inteligente de regalo, la Band 8. Es decir, hay 80 euros de diferencia.

Veredicto: No se justifican. Así de claro. No solo no se justifica gastar 80 euros más, sino que no son mejores. Eso sí, si tenemos todo el ecosistema Apple y nos gustan mucho los AirPods, sí podemos apostar por una generación anterior y mantener la compatibilidad. Ese es el único escenario para inclinarse por la manzana.