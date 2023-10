El gadget del sábado: FreeBuds Pro 3, una apuesta segura

Ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades: Huawei se ha centrado en los wearables, relojes y audio, para compensar por los vetos de Estados Unidos y cómo esto inclinó la balanza de ventas de sus smartphones. Y la apuesta que hace con sus FreeBuds Pro 3, la última generación de sus auriculares true Wireless de alta gama, es a ganador.

Respecto a generaciones anteriores, el primer detalle que se percibe es una reducción notable en el estuche y unos colores (blanco, gris y verde, este último el menos favorecedor personalmente) que se alejan de lo convencional en sus tonos. Otro detalle interesante son los pequeños agujeros en el estuche, en la parte inferior, a un lado del puerto USB-C, se trata de altavoces que permiten encontrar el estuche si lo hemos perdido.

También (por fin) ha mejorado la forma de sacar los auriculares del estuche: la primera generación tenía un importante defecto en este apartado, había que pellizcar la almohadilla para sacarlos del estuche, sin embargo, ahora es mucho más sencillo y no tiene consecuencias a largo plazo.

La reducción en el tamaño del estuche también ha reducido su peso, una característica que se repite en los auriculares: un 5% menos que la versión anterior, con menos de 6 gramos. Lo que no ha perdido el estuche es su capacidad de carga rápida, en menos de una hora pasa de 0 a 100% y bastan 5 minutos para tener un 20%. En total esto nos permite estar un total de 30 horas usando los cascos… Cinco horas seguidas con el sistema de cancelación de ruido activa (ANC) funcionando a pleno.

Y aquí Huawei también ha mejorado. Los Huawei FreeBuds Pro 3 estrenan la tecnología ANC Inteligente 3.0, la evolución de la que incluía la generación anterior. Esto significa que la cancelación de ruido actúa en tiempo real, evaluando las condiciones del entorno y, si le dejamos, se adapta al ruido externo entre tres modos: cómodo, general y ultra.

Obviamente, podemos desactivarlo o tenerlo en un modo en un modo “intermedio”: permite oír los ruidos del exterior si, por ejemplo, salimos a correr. Detalle en este apartado, por su diseño no están preparados para hacer deporte. Se ajustan muy bien (principalmente gracias a sus cuatro tamaños disponibles de almohadillas) y dan la impresión de que se van a caer en cualquier momento: a menos que estemos en una competencia de trail running, descendiendo el Teide, lo más probable es que no.

En cuanto a las llamadas, una de cal y una de arena: bloquea muy bien los sonidos externos cuando hablamos por teléfono, permitiendo una salida de voz muy clara, principalmente gracias a disponer de un sensor de captación de voz por conducción ósea. Pero sigue batallando con la conectividad en las llamadas y no siempre sale airoso. Este quizás es el punto más destacable en lo que respecta a los auriculares.

En cuanto a lo importante, el sonido, gran parte de la ventaja sobre auriculares de similares características y precio, los FreeBuds Pro 3 cuentan con un doble driver. Estos, también llamados transductores, que convierte la energía eléctrica en acústica e impulsa el aire de las vibraciones. De modo que, a mayor tamaño del driver, mejor. Y estos auriculares cuentan con uno de 11 milímetros al que le suma otro controlador de diafragma planar. Todo ello contribuye a crear un sonido que resiste volúmenes muy altos sin degradarse.

Un aspecto que me preocupaba inicialmente era la compatibilidad. Huawei no tiene Android ni iOS. Aún así, es compatible con smartphones y dispositivos (como portátiles o tablets) de ambos sistemas operativos. De hecho, al contar con conexión dual (se puede conectar a dos dispositivos al mismo tiempo y podemos decidir con cuál usarlos en cada momento) el miedo era mayor, pero conectados a un móvil Huawei y a un ordenador con otro sistema operativo, no hubo ningún problema en alternar entre ambos.

También se han mejorado los controles táctiles y se reduce la posibilidad de confusión entre tocarlos para acomodarlos y que suba o baje el volumen. Los movimientos son muy sencillos: pellizcarlos, deslizar el dedo o mantener pulsado bastan para controlar las características principales.

El diseño de los cascos es de calidad y los materiales seleccionados se perciben así. Pese a ello no son frágiles y resisten la lluvia y el sudor. A todo esto también hay que sumarle un clásico de Huawei: el uso de IA. No se trata de que detecta los sonidos externos para usar la mejor ANC posible, casi todo lo contrario: ecualiza la música para dar la mejor versión teniendo en cuenta nuestro canal auditivo, el volumen y hasta el estilo de música.

Veredicto

Se trata de uno de los mejores auriculares del momento. Muy buena cancelación de ruido, gran batería y carga rápida, excelente sonido, algo mejorable en las llamadas y una conexión dual que sorprende, al igual que el uso de la IA. ¿Vale la pena? Por un precio de €200 sin duda es una gran competencia para los clásicos del sonido como Sony, Bose o AudioTechnica.